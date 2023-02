“Grande Fratello Vip”, eliminato Attilio Romita

Giulia Salemi confessa di essere in crisi con Pier Paolo Pretelli. In nomination finiscono Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli

La trentatreesima puntata di “Grande Fratello Vip” inizia con un colpo di scena. Giulia Salemi, incalzata dal conduttore Alfonso Signorini, confessa di essere in crisi con il fidanzato Pier Paolo Pretelli. Intanto l’ingresso degli ex nella Casa ha scosso l’equilibrio creatosi in questi mesi. Daniele Dal Moro al centro di due cicloni: Oriana Marzoli e Martina Nasoni. Anche Luca Onestini e Ivana Mrázová sono in bilico tra amore e gelosia. Attilio Romita viene eliminato al televoto e lascia il gioco senza salutare i compagni. In nomination finiscono Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

Giulia Salemi e Pretelli in crisi

Alfonso Signorini apre la 33esima puntata con Giulia Salemi: “Un uccellino mi ha riferito che sei in crisi con Pier Paolo”. A sorpresa la Salemi conferma: “Stiamo vivendo un periodo di crisi, non sono volati piatti, non ci sono di mezzo altre persone, stiamo cercando di capire, ci vogliamo ancora bene… ce la metteremo tutta per risolvere i nostri problemi… comunque domani passeremo San Valentino insieme a te a Napoli con te e magari ci fa da psicologo”.

Attilio tra Antonella e Donnamaria

Una inaspettata rivelazione choc di Attilio Romita rischia di minare nuovamente la serenità dei Donnalisi. Si parla naturalmente di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e del loro rapporto altalenante. Il giornalista Romita ha raccolto una confessione di Antonella: ovvero che una volta finito il “Grande Fratello Vip” vorrebbe lasciare Edoardo. “Io non gliel’ho mai detto questo – dice subito la schermitrice – Pensavo di prendere casa a Roma per lui”. Edoardo le crede: “Secondo me Attilio sta giocando, si inventa queste cose solo per far parlare di sé”. Il giornalista conferma: “Io l’ho sentita Antonella dire quelle parole durante un momento di rabbia, penso che sia un coppia che difficilmente reggerà dopo questo percorso”.

Daniele tra Oriana e Martina

L’arrivo di Martina Nasoni ha creato scompiglio e ha dato vita a un nuovo “triangolo”. E’ entrata per recuperare il rapporto con Daniele Dal Moro, che però dopo solo due giorni dal suo ingresso si è nuovamente gettato tra le braccia di Oriana Marzoli. Scatenando l’ira di Martina. “Io non credo che Oriana possa essere la ragazza che fa per lui”, dice la Nasoni in confessionale. “Non sono sicuro del mio rapporto con Oriana, solo il tempo potrà darmi le risposte che cerco”, confessa Daniele. Martina dubita che fuori dalla Casa la venezuelana avrebbe insistito così tanto nel cercare di conquistarlo: “Non so se avresti impiegato tutto questo tempo dietro una persona in questo modo”. Oriana accusa invece Martina di essere tornata solo in cerca di visibilità e non per un reale interesse nei confronti di Daniele. “Io e Martina non siamo mai stati veramente insieme, a questo punto se c’è qualcuno che strumentalizza questa storia non sono certamente io”, sottolinea Daniele. “Io non mi lego ad una persona tanto per, ci sono stati tanti alti e bassi ed è vero che non stiamo insieme però do comunque un’importanza. Non bisogna per forza dichiararsi fidanzati per voler bene ad una persona e considerarla importante – ribatte prontamente Martina – sono contenta se lui si avvicina ad Oriana, lui ha tutto il diritto di scegliere con chi stare”. Daniele continua ad insinuare che Martina abbia voluto sfruttare la loro storia passata a suo favore, facendo di tutto per metterlo in difficoltà.

La gelosia tra Luca Onestini e Ivana Mrázová

Tra Luca Onestini e Ivana Mrázová la complicità non è mai svanita neanche dopo la fine della loro relazione. Il ritorno di Ivana nella Casa ha reso molto felice Luca, ma è bastato poco a causare i primi problemi tra ex fidanzati. Durante un gioco proposto dal Grande Fratello, infatti, Ivana ha dato un bacio ad Andrea provocando la gelosia di Luca: “Io ho deciso di non fare questo gioco, Ivana sì. Sono rimasto un po’ deluso, siamo diversi”, spiega. Ivana però ha subito rinfacciato a Luca di aver fatto lo stesso in passato: “Ora tiro fuori io le cose”, scatenando l’ira di Luca. Sono ancora tanti i conti in sospeso. “Di amore non è mai morto nessuno ma abbiamo passato dei periodi molto brutti entrambi e non abbiamo voglia di riviverli”, comincia Luca. “Lui è e sarà sempre una delle persone più importanti della mia vita”, interviene invece Ivana, felice che uno screzio nato da un gioco abbia comunque dato loro la possibilità di affrontare alcune delle questioni rimaste irrisolte.

Andrea Maestrelli racconta della scomparsa di suo padre

Andrea Maestrelli ha perso suo padre quando aveva tredici anni. “Aveva un tumore al cervello – racconta – Vederlo stare così non era vita, volevo solo che smettesse di soffrire… Avrei voluto confrontarmi con lui, parlare, condividere gioie e dolori. È un tasto che cerco di evitare perché ricordo da piccolo gli occhi che ti guardavano con tenerezza e che non avrei voluto. La vera forza della famiglia è stata mia mamma”. L’ex calciatore conclude il suo racconto con il dolce ricordo di un viaggio in macchina con la sua famiglia: “Mi manca”, dice. Arriva quindi sua madre per fargli una sorpresa. “Abbiamo avuto tanti dolori, ma abbiamo avuto una vita meravigliosa, sia prima che dopo” – racconta mamma Monia – Quello che rimane di papà è il suo sorriso, sulle tue labbra… Goditi con gioia tutto questo, non preoccuparti del giudizio esterno”.

Un principe a cavallo per Sarah Altobello

Sarah Altobello ha sempre detto di voler incontrare il suo principe azzurro e ha raccontato del suo rapporto d’intima amicizia con il suo manager Tony. “Un rapporto dove io provo un gran bene, ma che non è paragonabile a due persone che si amano”, ha detto l’opinionista. Ad attenderle c’è una sorpresa davvero inaspettata: in sella al suo cavallo bianco, nella notte degli innamorati, il suo Tony è pronto a dichiararle il suo forte sentimento. “Vorrei abbracciarti… Io ti aspetterò quando torni, ma ricordati io sarò sempre al tuo fianco… Vorrei passare il resto della mia vita con te”, le dice. “Mai dire mai nella vita”, è la risposta.

Giaele e la lettera di Brad

Giaele De Donà si lamenta per la mancanza di suo marito Brad e vuole incontrarlo dopo tutti questi mesi. Nella notte di San Valentino, Brad ha deciso di mandare una lettera a sua moglie, è lei stessa a leggere le sue parole: “Ciao Giaele, volevo augurarti un buon San Valentino e un felice primo anniversario di un anno. Come probabilmente saprai già, sono rimasto scontento per i tuoi comportamenti e per il mancato rispetto verso il nostro matrimonio. Tu hai scelto di fare qualcosa di irrispettoso. È stato proprio per questo che i miei contatti sono stati estremamente limitati. Se desideri come dici una visita faccia a faccia, ti suggerisco di non assumere comportamenti che potrebbero essere controproducenti per il nostro matrimonio. Lascerò che tu possa decidere di testa tua… Ancora una volta Buon San Valentino e un primo anniversario di un anno”. Giaele è dispiaciuta dalle parole di suo marito: “Sicuramente all’inizio non mi sono comportata bene ma poi penso di essere stata rispettosa nei suoi confronti… Per quanto io possa avere un’amicizia con Andrea, non siamo mai andati oltre. Dopo cinque mesi che non ci vediamo l’unica cosa che vorrei è avere un faccia a faccia con te, ho bisogno di vederti, di sentire la tua voce e di sentire il tuo affetto. Penso di non averti mancato di rispetto e continuerò a non farlo”.

Le nomination

Ecco gli immuni: Orietta sceglie Giaele, Sonia invece Daniele. Davide, Tavassi e Nicole sono i preferiti e quindi immuni. Gli altri tutti in nomination. I tre vip più votati andranno al televoto. Si comincia con le nomination palesi: Onestini vota Nikita che vota Oriana. Sarah vota Andrea che nomina Oriana. Alberto vota Nikita, Antonella nomina Oriana, Milena nomina Antonino, la Murgia nomina Nikita, Edoardo nomina Antonino che nomina Edoardo, Oriana nomina Antonino. Ecco le nomination al confessionale: Tavassi e Dal Moro nominano Antonella, come anche Nicole, Davide nomina Oriana, Giale nomina Antonella. In nomination finiscono Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.