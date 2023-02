Film stasera in TV da non perdere martedì 14 febbraio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 14 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Jupiter – Il destino dell’universo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film delle sorelle Wachowski con protagonisti Channing Tatum, Mila Kunis ed Eddie Redmayne.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Colin Firth in una spy story ambientata nella Seconda Guerra Mondiale.

Il piccolo lord, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film con Sir Alex Guinness, tratto dall’omonimo romanzo. Un povero ragazzino scopre di aver editato il patrimonio del nonno.

Whiplash, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Oscar al miglior attore non protagonista per J.K. Simmons. Un giovane batterista stabilisce un rapporto di amore-odio con il suo insegnante.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Two weeks notice – Due settimane per innamorarsi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Hugh Grant e Sandra Bullock in una commedia. Un’avvocatessa decide di dare le dimissioni dal suo studio ma il capo è innamorato di lei.

Qualunquemente, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Antonio Albanese porta anche sul grande schermo il personaggio di Cetto La Qualunque.

Dog Days, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

A Los Angeles le storie di alcune persone e dei loro cani si intrecciano.

The Wolf of Wall Street, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Leonardo DiCaprio nel film di Martin Scorsese sulla folle storia del broker Jordan Belfort.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

New Moon, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Robert Pattinson e Kristen Stewart nel secondo film della saga di Twilight.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

The Town, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Ben Affleck e Jeremy Renner in un heist movie. Un rapinatore si innamora di una dipendente di una banca che la sua banda deve rapinare.

Volo Pan Am 73, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Avvincente thriller che narra la vera storia di Neerja Bhanot, la coraggiosa hostess che si trovò in un volo dirottato da alcuni terroristi.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Il signore delle formiche, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Luigi Lo Cascio ed Elio Germano nella pellicola che ricostruisce il caso Braibanti.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Come se non ci fosse un domani – Long short story, ore 21:25 su Rai 1

Commedia romantica con Rafe Spall. Un uomo, perennemente indeciso, si ritrova magicamente avanti nel tempo.

Boomerissima, ore 21:20 su Rai 2

Alessia Marcuzzi alla conduzione di un programma che mette a confronto boomer e millenials.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Milan-Tottenham, ore 21:00 su Canale 5

Gara d’andata degli ottavi di Champions League tra le squadre di Pioli e Conte.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

La rosa di San Valentino, ore 21:30 su TV8

Dopo aver incontrato un uomo mascherato durante un ballo, Helen crede di aver trovato l’amore.

Aspirante vedovo, ore 21:25 su Nove

Commedia con Fabio De Luigi. Un uomo viene lasciato dalla moglie, che però rimane vittima di un incidente aereo.