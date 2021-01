Rete 4, stasera andrà in onda “Dritto e Rovescio”

Stasera, in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’intervista al leader di Italia Viva Matteo Renzi e al viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri sugli argomenti di più stretta attualità politica, economica e sanitaria.

Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato alla crisi economica, in particolare alle difficoltà degli esercenti che si trovano a dover far fronte a regolamentazioni che cambiano nel giro di pochi giorni, alle categorie professionali escluse dai ristori e alle proteste di baristi e ristoratori per le prolungate chiusure.