Manila Nazzaro lascia il GF Vip: telefonata inattesa e addio, parla Montano

L’ex Miss Italia ha reso noto di aver ricevuto una chiamata che l’ha costretta a rivedere i suoi piani: uscirà dal gioco



Manila Nazzaro lascerà il Grande Fratello Vip 6, controvoglia, ma lo farà. A rivelarlo è stata la stessa Miss Italia 1999, che ha lasciato trapelare di essere stata raggiunta da una telefonata ‘esterna’ che l’ha costretta a rivedere i propri piani. Non è un mistero infatti che la donna, se avesse potuto scegliere liberamente, con ogni probabilità avrebbe deciso di proseguire la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Non sarà così. Pare che la chiamata intercorsa privata che ha sostenuto non lasci spazio ad altre soluzioni. Della questione ne ha parlato anche Aldo Montano, che ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia con la Nazzaro nei tre mesi trascorsi nella dimora di Cinecittà.

“Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare. Soleil tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Devo dire che loro (gli autori) sono stati super carini, ma…”. Con queste parole Manila ha spiegato ai suoi compagni che non potrà continuare il suo cammino nel reality show di Canale Cinque. Nessun dettaglio in più svelato, come da regolamento. Infatti i concorrenti dovranno tassativamente rendere note le loro scelte sul rimanere o meno nella Casa in prima serata. Aldo Montano, però, a riguardo dell’addio dell’amica, ha detto qualcosina in più.

Manila Nazzaro lascia il Grande Fratello Vip: parla Aldo Montano

“Eh, ha ricevuto una telefonata un po’ particolare. Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione ma se non lo può dire…”. Queste le parole dello schermitore in merito alla situazione di Manila. Dunque restano aperte tutte le ipotesi sui motivi contenuti nella telefonata che hanno spinto l’ex Miss Italia a salutare il GF Vip 6. Quel che pare certo, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, è che la donna abbandonerà, non per sua volontà.

Nel frattempo anche gli altri vip devono decidere che piega far prendere al loro futuro. Resteranno quasi tutti in gioco, tranne Aldo Montano, che a più riprese ha detto di reputare il suo percorso nel programma concluso. In bilico ci sono poi Manuel Bortuzzo, Francesca Cipriani, Carmen Russo e Davide Silvestri. Soprattutto Carmen, Davide e Manuel sono i concorrenti più pensierosi sul da farsi; un loro abbandono non è un’ipotesi remota.

Infine c’è il caso Alex Belli, che nelle ultime ore ha dichiarato più volte che uscirà, ma al contempo ha sussurrato il contrario. Ad esempio, a Katia Ricciarelli, ha detto che passeranno il Natale insieme. La soprano glielo ha ricordato per rilevare una certa sua incoerenza quando lo ha sentito per l’ennesima volta dire che se ne andrà. Insomma, le solite tarantelle.

