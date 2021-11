Rai5, stasera torna “Apprendisti Stregoni”

La puntata, in onda alle 22.50 in prima visione su Rai5, è dedicata al Sistina di Roma, tempio della commedia musicale consacrato dalla direzione di Garinei e Giovannini negli anni ’60. L’attuale direttore artistico Massimo Romeo Piparo, nella foto, è protagonista della puntata e racconta l’evoluzione della forma musical attraverso le produzioni made in Sistina, tra le più innovative e sorprendenti della scena nazionale e non solo. Il Sistina produce infatti sia musical originali che “pezzi di storia” come “Rugantino” che adattamenti di grandi successi internazionali, come “Jesus Christ Superstar”. Il Sistina è anche un polo di formazione: l’Accademia Sistina è infatti una palestra per giovani talenti dagli 8 ai 16 anni. Regia Claudia De Toma progetto editoriale Felice Cappa produttore esecutivo Serena Semprini a cura di Giulia Morelli.