X Factor 2021, Emma Marrone all’eliminata Vale LP: “Continua a creare”

Emma Marrone incoraggia Vale LP dopo l’eliminazione a X Factor 2021: “Continua a creare”

Nel live di X Factor 2021 andato in onda l’11 novembre 2021, c’è stata l’eliminazione di Valentina Sanseverino in arte Vale LP e dei Karakaz. Emma Marrone ha pubblicato un post tra le storie del suo profilo Instagram indirizzato alla 21enne che viene da Caserta, che sicuramente non è sfuggito ai telespettatori del noto talent show.

La cantante diventata famosa dopo la partecipazione ad Amici ha scritto delle parole di sostegno nei confronti della giovane artista, tra cui queste: “Continua a creare”.

X Factor 2021, Vale LP non arriva alla finale. Emma Marrone: “Sii sempre te stessa”

Nel nuovo appuntamento del talent show X Factor 2021 sono stati eliminati Vale LP ovvero Vale La Pena e i Karakaz. La giovane cantante casertana dopo essere stata la meno votata della prima manche ha perso al ballottaggio, non riuscendo ad arrivare alla finalissima.

Emma Marrone ha rotto il silenzio sui social sull’eliminazione della 21enne, che faceva parte della sua squadra. La vincitrice di Amici 2010 ha incoraggiato la giovane artista musicale a non arrendersi, nonostante abbia concluso il suo percorso nel programma trasmesso su Sky Uno:

“I giochi finiscono. Le luci si spengono. Resta in piedi solo la musica. Lavora alle tue canzoni. E soprattutto sii sempre te stessa“.

Emma Marrone elogia Vale LP sui social: “Hai spaccato tutto a X Factor 2021”

Emma Marrone che nei giorni scorsi ha replicato alle critiche, inoltre ha fatto sapere a Vale LP di poter contare su di lei qualora avesse bisogno di un suo consiglio, visto che ha aggiunto: “Sono qui. Hai spaccato tutto bella mia“.

La giovane cantante che nella musica ha trovato il modo più sicuro per comunicare, ha dimostrato di aver apprezzato molto il messaggio della vincitrice di Amici 2021, infatti non ha perso tempo per mostrare su Instagram lo screeenshot del post in questione ai propri fan.

Lanostratv.it