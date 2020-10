Tv2000, venerdì arriva la nuova edizione di “Effetto Notte”: si parlerà di Alberto Sordi

Torna Effetto Notte, il rotocalco di informazione cinematografica di Tv2000 condotto da Fabio Falzone, con una puntata speciale realizzata interamente all’interno della villa di Alberto Sordi a Roma, venerdì 16 ottobre alle 22.40. Guida d’eccezione, la giornalista Gloria Satta, amica da sempre dell’attore e co-curatrice della Mostra “Il centenario – Alberto Sordi 1920 2020” in programma sino al 31 gennaio a Roma.

Le telecamere di Effetto Notte guidano gli spettatori in un viaggio esclusivo a casa dell’Albertone nazionale che per la prima volta apre le porte al pubblico svelando ambienti che dicono molto anche dell’uomo, oltre che dell’interprete: dal soggiorno ricco di opere d’arte, al teatro e sala di proiezioni sino ai luoghi più intimi come la barberia, la palestra e la camera da letto. Gloria Satta svelerà anche i segreti di tanto cinema di Sordi, il rapporto con le sorelle e con alcune attrici compagne di set: Silvana Mangano, Monica Vitti, Franca Valeri. Spazio anche al tema della religione attraverso aneddoti e il racconto degli incontri con Giovanni Paolo secondo e Papa Ratzinger.

Effetto Notte mantiene anche in questa puntata speciale un occhio ai film in uscita e quindi, il faccia a faccia con Pietro Castellitto che racconta il debutto nella regia con “I predatori”, premio per la miglior sceneggiatura all’ultima Mostra del cinema di Venezia.