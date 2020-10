Colin Farrell sul set di The Batman, l’attore irriconoscibile nei panni del Pinguino

Davvero incredibile la trasformazione del divo irlandese nel ruolo di Oswald Cobblepot. Sul set del film a Liverpool, arrivano le prime immagini con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e Farrell in quelli del Pinguino. Il film è stato spostato nel 2022, a causa della pandemia da coronavirus.

Il cinema ci ha abituato a tante trasformazioni sconvolgenti, ma quella cui assisteremo in “The Batman” merita un posto d’onore in classifica: da Liverpool arrivano alcune immagini delle riprese del film che mostrano il protagonista Robert Pattinson e un Colin Farrell davvero irriconoscibile.



Nascosto sotto un pesante trucco che ne modifica totalmente i lineamenti, l’attore irlandese interpreta Oswald Cobblepot, alias il Pinguino, uno dei diabolici nemici del Cavaliere Oscuro. La prima immagine del personaggio era arrivata dal teaser trailer del film, ma a lungo si è dibattuto se l’uomo misterioso fosse davvero Farrell. Ora non ci sono più dubbi: sopra, una serie di foto che immortalano il set allestito nella città dei Beatles “trasformata” in Gotham City.

Purtroppo, per vedere Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello e Farrell in quelli di Oswald dovremo attendere ancora parecchio. Se la pausa di lavorazione causata dall’improvvisa positività di Pattinson al coronavirus è stata tutto sommato breve, Warner ha deciso di posticipare l’uscita del film per attendere tempi migliori: “The Batman” uscirà alo 4 marzo 2022, quando, si spera, la pandemia sarà risolta o ridimensionata. Nel cast del film di Matt Reeves, troveremo anche Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton / l’Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), John Turturro (Carmine Falcone) e Jeffrey Wright (James Gordon)

Colin Farrell è il quarto attore a interpretare il Pinguino. Prima di lui, ci sono stati Burgess Meredith, nella serie coloratissima e ultra-camp degli anni 60, un indimenticabile Danny De Vito in Batman – Il ritorno di Tim Burton (ispirato al cattivo de Il gabinetto del dottor Caligari) e Robin Lord Taylor nella serie “Gotham”.





