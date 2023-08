Festival del Cinema di Venezia, confermata la presenza dei registi (tranne Bradley Cooper)

A poco più di due settimane dal via, le informazioni sulla ottantesima edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia cominciano a diventare più precise. Alberto Barbera, il Direttore della kermesse, è tornato su Twitter per chiarire i dubbi del pubblico e degli addetti ai lavori delle ultime settimane.



Arriveranno le star hollywoodiane a Venezia? È troppo presto per dirlo. L’unica certezza, al momento, riguarda gli autori che saranno presenti, compatti, a presentare le pellicole in concorso. L’unica defezione riguarda Bradley Cooper (regista di Maestro, film in Concorso) che resterà negli States a sostenere la causa degli sceneggiatori e degli attori in sciopero.

VENEZIA 80 E LO SCIOPERO SAG-AFTRA

Come da tradizione nel mese di agosto Alberto Barbera si sta dedicando al pubblico che attende il Festival del Cinema di Venezia che quest’anno avrà inizio il 30 agosto per proseguire fino al 9 settembre.

Con l’apertura delle vendite dei ticket per il pubblico (a partire dalle ore 14 di venerdì 11 agosto), le domande sulla presenza dei grandi nomi del cinema si fanno sempre più pressanti.

Il Direttore conferma: gli organizzatori garantiscono la presenza dei registi delle opere in Concorso. Non si sa ancora nulla per quanto riguarda gli attori che dovrebbero restare Oltreoceano per supportare la lotta della propria categoria contro i produttori cinematografici e televisivi che va avanti, ormai da oltre cento giorni. Inutile dire che in molti, compresi gli organizzatori della Mostra, sperano nella possibilità che qualcuno ottenga dei permessi speciali per poter raggiungere l’Italia senza compromettere la battaglia in corso.

Chi ci sarà, dunque, a Venezia? Oltre agli autori europei, dovrebbero sbarcare al Lido Woody Allen, Sofia Coppola, David Fincher, Michael Mann, Yorgos Lanthimos, Wes Anderson, Pablo Larraín, un elenco di nomi così prestigiosi da fungere da garanzia per la riuscita del Festival.

Accordi speciali potrebbero essere decisivi, invece, per consentire ad alcuni volti del grande schermo di sfilare comunque sul tappeto rosso alla presenza del pubblico e dei fan: tra questi, Jacob Elordi, Penelope Cruz, Glenn Powell, Willem Dafoe, Lily James ma su questo fronte c’è ancora tanta incertezza.