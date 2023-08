Alba Parietti bellissima a Formentera, sfoggia le curve e scatena gli hater

Alba Parietti a 62 anni vanta un fisico invidiabile. A Formentera ha postato in costume nero sfoggiando curve da 10 e lode. In acqua o distesa sul bagnasciuga gioca con l’obiettivo e si lascia ritrarre in tutto il suo splendore, con il giusto pizzico di malizia. Tra i tanti follower che apprezzano le immagini, c’è anche chi lascia commenti taglienti. La conduttrice non si lascia intimidire e risponde a tono.

Alba Parietti si gode la sua estate a Formentera, e al mare si mette in posa per farsi ammirare. Posta gli scatti con le curve in mostra e a corredo scrive: “La vanità non è stupidità, alla mia età ha qualcosa anche di poetico perché sai che il dono prima o poi ti verrà tolto e lo vuoi conservare più a lungo possibile. E’ un peccato? Andrò all’inferno? Pazienza, lo preferisco per la compagnia al paradiso dove sicuramente il clima è migliore”. Consapevole di attirare anche delle critiche sfida gli hater: “Adesso sfogatevi… l’amo è lanciato”. Poi si rivolge al suo fidanzato: “E io amo Fabio Adami… mi perdoni vero di essere rimasta bambina?”.

Botta e risposta Come c’era da aspettarsi, i follower di Alba Parietti non sono rimasti a guardare davanti ai suoi scatti seducenti. Tra i commenti si leggono molti apprezzamenti, ma c’è anche chi critica la conduttrice. “La vanità si può avere fino ai 30 anni, poi dovrebbe terminare, fino a prova contraria” scrive qualcuno. “Purtroppo il buon gusto è per pochi. L’esposizione del fondoschiena da parte di una ultra sessantenne è proprio fuori luogo. Anche perché si da la zappa sui piedi da sola”, aggiunge un altro. “Devi fare molti squat e poi forse, fare foto della genere” rincara una terza. Alla fine Alba sbotta: “Puoi fare tutto lo squat che vuoi, non sarai mai me” e zittisce tutti.

Provocante in spiaggia Non è la prima volta che Alba Parietti scatena gli hater con le sue pose provocanti. “Mi piace piacere e piacermi” aveva detto in un’occasione, quando era stata criticata per le foto in costume. E in vacanza a Formentera non si tira certo indietro e approfitta dello scenario offerto dalla spiaggia per sfoggiare il fisico, incappando qualche volta anche in divertenti gaffe come quando nell’inquadratura è finito un uomo nudo. Sempre bellissima e sensuale, per lei il tempo sembra non passare.