Sergente Rex, la storia vera del cane e del caporale Megan Leavey

Megan Leavey è stata caporale dei Marine degli Stati Uniti in Iraq. Insieme al lei, non un altro soldato ma Rex, un Pastore Tedesco anti-bomba. Megan e l’animale sono stati protagonisti di oltre 100 missioni, durante le quali hanno sventato minacce e salvato vite umane. A Ramadi, durante una missione sono stati entrambi colpiti da un ordigno esplosivo, venendo feriti.

Molti sono stati gli ostacoli che ha dovuto affrontare Megan Leavey per ottenere l’affidamento di Rex, ma nel 2012 grazie all’appoggio del senatore Chuck Schumer, Rex è stato ufficialmente adottato dal caporale. Sempre nello stesso anno, Rex è deceduto per cause naturali.

“Rex era l’unica costante nella mia vita. Non era gentile con tutti, ma nei miei confronti era molto protettivo”, ha raccontato Megan Leavey.

La storia del pastore tedesco anti-bomba è stata prima messa nero su bianco in un libro, poi è stata trattata in un documentario, arrivando poi sul grande schermo dal titolo “Sergente Rex”.