Grande Fratello 16, provvedimento disciplinare per Francesca De André?

Francesca De André riceverà un provvedimento disciplinare per la frase shock pronunciata nella diretta della scorsa settimana al GF16? Molti non hanno dimenticato quelle parole pronunciate contro il fidanzato: “Lo brucio vivo” aveva detto dopo le foto del presunto tradimento. I tanti telespettatori che sui social stanno chiedendo a gran voce la squalifica della ragazza potrebbero rimanere delusi.Grande Fratello, parla la presunta amante del fidanzato di Francesca De Andrè: «Ecco la verità sull’incontro con Giorgio»A chiarire cosa accadrà alla concorrente del reality di Canale 5 è stata la stessa Barbara D’Urso nel corso di Domenica Live: “Francesca non si è accorta, ha detto una cosa che non andava detta. In un determinato modo, glielo spiegherò”. Intanto, sui social i telespettatori sono indignati e qualcuno si rassegna all’idea di vedere ancora Francesca nella casa del GF: “Inutile fare petizioni, dobbiamo tenercela fino alla fine purtroppo” scrive amareggiato qualcuno.

