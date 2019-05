Ascolti Tv: Venier e Carrà ad Amici danneggiano Ballando con le Stelle e Rai1

L’ospitata fantozziana di Zia Mara e Raffa da Maria de Filippi ha finito per nuocere a Milly Carlucci e a Rai1. Viale Mazzini che dice?

Il prime time del sabato sera dell’11 maggio 2019 è stato teatro di un grave sgarbo di Mara Venier e Raffaella Carrà a Milly Carlucci, a Ballando con le Stelle e alla stessa Rai.

Con Ballando condotto da Milly, Rai1 aveva finalmente riconquistato la supremazia della prima serata del weekend contro la concorrenza di Mediaset e lo strapotere di Maria De Filippi, alla quale Viale Mazzini sembrava aver consegnato chiavi in mano l’appalto degli ascolti nel fine settimana.

Ma ecco che, fantozzianamente, nella puntata di Amici in onda sabato sera, in prime time ben due pezzi da novanta Rai quali per l’appunto Raffaella Carrà, ma soprattutto Mara Venier, sono stati ospiti proprio della De Filippi contro Ballando con le Stelle.

La Carrà restituiva il favore a Maria, ospite di una puntata di A Raccontare comincia Tu in onda il giovedì su Rai3 (imparagonabile visti gli ascolti non esattamente trionfali con lo slot del prime time del sabato, ma tant’è). Peraltro, se vogliamo essere precisi, la Carrà non è più contrattualizzata Rai dai tempi del primo The Voice. Mentre ben più peculiare è la decisione della Venier, la cui potenza mediatica va senz’altro a favorire la De Filippi, inutile girarci attorno. Si capisce la gratitudine di zia Mara verso colei che, quando la Rai l’aveva vergognosamente messa da parte, l’ha richiamata sul piccolo schermo dimostrandosi come al solito lungimirante. Ma la conduttrice di Domenica In avrebbe potuto declinare l’invito scegliendo magari occasioni più propizie per esprimere il proprio affetto alla padrona di casa di Amici, senza remare contro una collega come Milly Carlucci, della quale è stata ospite per giunta qualche settimana fa. Sabato prossimo 18 maggio, tanto per dire, Ballando non andrà in onda per dare spazio all’Eurovision Song Contest. Mara non avrebbe potuto scegliere quella data per andare a trovare Maria?

E i dati di ascolto sono stati impietosi, perché per la prima volta in questa stagione televisiva, Amici ha superato Ballando con le Stelle.

Forse siamo della vecchia guardia, quando in primis si pensava alla fedeltà all’azienda, ma a noi risultano piuttosto fastidiose queste contaminazioni, che il più delle volte vanno a favore proprio di Maria de Filippi, i reduci dei cui talent, legati alla sua società Fascino, dilagano da anni in tutti i canali Rai. Per giunta ci domandiamo: Rai1 ha dato il permesso a cuor leggero alla Venier, suo personaggio di punta, di partecipare ad Amici in concorrenza con Ballando? Viale Mazzini cosa ne pensa?

Marco Zonetti, Affari italiani