Rihanna incinta agli Oscar 2023 canta Lift Me Up

Dopo la performance al Super Bowl, Rihanna ha incantato anche agli Academy Awards e tutti gli spettatori che – in sala e in streaming – hanno assistito alla sua esibizione

RIHANNA AGLI OSCAR 2023

Rihanna si è presentata sul tappeto color champagne degli Oscar 2023 in un abito in pelle di Alaïa, realizzato su misura. L’abito, indossato sopra un body a collo alto trasparente, presentava uno strascico scenografico e tagli strategici sulle gambe. A completare il look, tacchi Giuseppe Zanotti, pendenti con diamanti marroni e un audace anello da cocktail di Moussaieff.

Per l’esibizione, poi, ha scelto un secondo look prezioso, fatto di pizzi e di gioielli. Il reggiseno nero impreziosito da una pioggia di cristalli, con spalline trasparenti, era abbinato a pantaloni neri con un disegno floreale dorato. L’outfit, realizzato su misura per lei da Maison Margiela di John Galliano, è stato completato con décolleté nere, guanti in pelle nera, collane di diamanti a strati, uno spesso bracciale di diamanti indossato sopra i guanti e pendenti di diamanti.

Al termine dell’esibizione, il pubblico ha premiato Rihanna con una standing ovation.

Per Rihanna, si è trattato della prima candidatura all’Oscar. La statuetta per la miglior canzone originale, però, è stata vinta a sorpresa da “Naatu Naatu” del film RRR. Si tratta della prima canzone indiana a vincere tale premio.