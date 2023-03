Oscar 2023, John Travolta in lacrime omaggia Olivia Newton-John

John Travolta ha introdotto il segmento In Memoriam citando il brano Hopelessly Devoted To You, cantato in Grease dall’amica e collega scomparsa nell’agosto dello scorso anno.

JOHN TRAVOLTA, IL RICORDO DI OLIVIA NEWTON-JOHN

John Travolta non è riuscito a trattenere le lacrime durante la presentazione del tributo In Memoriam della 95° edizione degli Academy Awards. Salito sul palco del Dolby Theatre per introdurre il tradizionale segmento che omaggia i lavoratori del cinema, davanti e dietro la macchina da presa, scomparsi.



John Travolta: “In questa industria abbiamo il raro privilegio di fare ciò che amiamo per vivere e alcune volte di farlo con le persone che amiamo”. L’attore e cantante, due volte nominato agli Academy Awards come Miglior attore protagonista per La febbre del sabato sera e Pulp Fiction, ha aggiunto: “Loro hanno toccato i nostri cuori, ci hanno fatto sorridere e sono diventati cari amici ai quali resteremo devoti per sempre”.



Le ultime parole di John Travolta sono state un chiaro riferimento alla canzone Hopelessly Devoted To You, cantata dall’amica e collega Olivia Newton-John nel film Grease. Il pubblico presente in sala ha abbracciato l’attore, visibilmente comosso, con un lungo e caloroso applauso.