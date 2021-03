Victoria Beckham, il suo brand va male: David sarebbe stufo di ripagare i debiti

L’attività di stilista dell’ex Spice Girl non decolla ed è in rosso. Il marito si sarebbe fatto carico per anni del problema, ma ora vuole mettere un punto

Non sembrano essere molto apprezzate le creazioni fashion di Victoria Beckham. L’ex Spice Girl, che da anni sta provando a sfondare nel mondo della moda come stilista (ha creato un brand con il suo nome), ha un piccolo problemi: i debiti. Ammonterebbero al momento a circa 63 milioni di dollari. Non uno scherzo. E il marito David Beckham, che fino ad oggi pare essersi preso in carico la situazione sovvenzionando il business della moglie nonostante il rosso, sarebbe stufo. Secondo alcune fonti le avrebbe dato un ultimatum: basta perdere denaro in questo modo.

“Non è un segreto che l’attività di Victoria perde molti soldi da anni ormai”, ha fatto sapere un insider. L’ex calciatore 45enne ha oltretutto diversi progetti che vuole portare avanti e continuare ad aiutare la compagna 46enne a cercare il successo nella moda potrebbe rivelarsi fatale. “David le ha detto che a questo punto sarebbe meglio che lasciasse perdere e vivesse tranquillamente con i loro figli, lasciando a lui l’onere di concentrarsi sugli affari. Ovviamente lei si è arrabbiata. Lui ha molti piani per il futuro, tra contratti pubblicitari e l’investimento nel club di calcio FC Miami. Per Vic invece non ci sono programmi chiari, tranne che appunto lo sforzo di mantenere viva la sua carriera nel fashion”, ha aggiunto la fonte.

“David non capisce perché lei non abbia voglia di cambiare direzione, soprattutto perché il suo marchio fashion è stato un vero problema nel loro rapporto commerciale. Lui afferma di non poter continuare a pagare per il suo business visto che ha bisogno di cash per il progetto di Miami e non può rischiare la loro fortuna e il loro futuro”, ha concluso l’insider.

Insomma, forse a Victoria sarebbe convenuto accettare di partecipare alla reunion delle Spice Girls (a cui ha invece detto di no). Almeno lì avrebbe portato a casa un contratto da diversi milioni senza rischiare perdite di alcun tipo.









