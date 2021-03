Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi: è ufficiale, doppio ruolo (cosa farà)

IL vincitore del GF Vip 5 sbarca nel reality di Ilary Blasi: arriva la nota di Mediaset

Ora è ufficiale: Tommaso Zorzi entra nel team dell’Isola dei Famosi. E non soltanto in sostituzione di Elettra Lamborghini (l’ereditiera ha contratto il Covid e salterà sicuramente la prima puntata, rientrando nel cast da opinionista quando riuscirà ad immunizzarsi). Per il vincitore del Grande Fratello Vip 5, infatti, è stato pensato un progetto che durerà per tutto il reality dei naufraghi. Dunque sarà un volto fisso del programma condotto da Ilary Blasi. A comunicarlo è Mediaset, che dà ufficialità alla notizia.

Zorzi, secondo quanto riferisce il Biscione in un comunicato stampa, è un nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi. L’influencer, si legge, va a “completare la squadra di commentatori di prima grandezza composta da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini”. Non più due ma tre opinionisti, quindi (con l’assenza di Elettra nelle prime puntate per i motivi di cui sopra).

Ma c’è dell’altro per Tommy: sempre la nota stampa diramata da Mediaset aggiunge che il giovane milanese sta preparando con l’azienda una trasmissione online dedicata all’Isola, visibile in esclusiva sulla piattaforma digitale www.mediaset.it.

Le sorprese non si concludono qui perché Mediaset pare proprio che voglia puntare molte fiches sul talento meneghino. Infatti, al termine del comunicato stampa, sottolinea che Tommaso “fa il primo passo di un percorso che lo porterà a entrare nella rosa delle risorse artistiche di Mediaset”.

Zorzi ‘acquistato’ dall’Isola: la reazione dell’influencer

Pochi minuti dopo la divulgazione della notizia da parte del Biscione è giunta la reazione di Zorzi, che con un tweet ha espresso di avere voglia di iniziare la nuova avventura. D’altra parte che qualcosa stesse bollendo in pentola lo si era capito qualche giorno fa quando Tommy smentì di essere stato ‘acquistato’ da Maria De Filippi per Amici, ma disse di essere in trattativa per altri progetti con l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi.

Tommaso Zorzi, l’enfant prodige del Grande Fratello Vip 5

L’influencer, nel percorso al GF Vip, ha mostrato doti televisive sorprendenti, attirando su di sé l’attenzione non solo del pubblico – che lo ha premiato facendolo trionfare – ma anche degli addetti ai lavori del piccolo schermo. Così, non appena si è conclusa la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia, non ha avuto che da scegliere che strada professionale imboccare.







gossipetv