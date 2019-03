Elena Morali: “Ho preso un aeroplanino, il copilota si è sentito male…”

Paura per Elena Morali durante il volo di ritorno dalle Maldive. Stando a quando raccontato dall’ex pupa bionda, mentre era in alta quota, il copilota si sarebbe sentito male, lasciando il pilota solo alla guida. Quest’ultimo, probabilmente in difficoltà per ciò che stava succedendo, ha abbandonato per un attimo la presa e l’aeroplano ha iniziato a perdere quota.

Elena Morali, visibilmente impaurita, ha subito raccontato ai suoi follower quello che le era accaduto in volo: “Per tornare in aeroporto dovevo prendere l’aeroplanino quello piccolino” ha spiegato la Morali. “Mi faceva una paura allucinante, ma non potete capire durante il viaggio cosa è successo!” ha aggiunto. “Il copilota si è sentito male e il pilota, che reggeva sempre una valvola, la stava lasciando e io ero subito dietro, e l’aereo è iniziato a scendere, scendere, scendere”.

Blitzquotidiano.it