Maria Grazia Cucinotta non ha dubbi: “A 50 anni, il sesso è anche più bello di prima”

Maria Grazia Cucinotta si è raccontata al settimanale Oggi. Ha parlato di sé e della sua femminilità. Ha parlato del rapporto con sua figlia e della menopausa. Poi la splendida cinquantenne si è lasciata andare ad una piccante confessione. La diva non ha avuto dubbi nel sostenere che fare l’amore adesso sia più stimolante che in gioventù: «Il sesso a 50 anni è anche più bello di prima. Perché c’è più intimità, più complicità. E anche perché a 50 anni non ti fai le paranoie per una smagliatura, come a 30. Ti lasci andare e ti godi l’amore». Probabilmente queste affermazioni saranno di conforto a quelle cinquantenni che vedono la fiammella del desiderio lentamente ma inesorabilmente spegnersi.