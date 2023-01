Amici 22, anticipazioni: un eliminato rientra. Severe punizioni per alcune cose successe a Capodanno

Stando a quanto si legge nelle anticipazioni fornite da Amici News e SuperGuidaTv la puntata del 15 gennaio 2023 di Amici 22 vedrà il ritorno in casetta di un allievo eliminato nella scorsa puntata. Si tratterebbe di Cricca che, dopo aver vinto la sfida contro Valeria – voluta da Lorella Cuccarini – sarebbe ritornato tra i banchi del talent show. Il giovane cantante sarebbe dunque nuovamente in gioco, la new entry invece sarebbe stata eliminata.

Non sarebbe lei l’unica allieva costretta ad abbandonare la scuola di Amici: anche Tommy Dali, per volere di Rudy Zerbi, è stato eliminato. Il cantante si sarebbe reso protagonista di un comportamento giudicato “grave” messo in atto la sera di Capodanno: si legge che la produzione sarebbe venuta a conoscenza dei fatti solo nell’ultima settimana. Il prof di canto avrebbe dunque deciso di punirlo con l’eliminazione.

Nella registrazione di questo pomeriggio Maria de Filippi non ha svelato la dinamica dei fatti accaduti nella notte di Capodanno. Dalle anticipazioni si apprende che la conduttrice avrebbe spiegato che “i professori hanno avuto un video in visione, ma per rispetto del pubblico e dei ragazzi non sarebbe mai andato in onda”. Si sarebbe mostrata particolarmente arrabbiata con Wax, “capobanda” del comportamento giudicato irrispettoso messo in pratica anche da NDG, Maddalena e Samu, oltre che i sopra citati. Per questo motivo sarebbero tutti finiti in sfida: mentre Wax, Maddalena e NDG avrebbero però vinto, per Samu la sfida sarebbe stata congelata. Si legge che il giudice della gara, Francesca Bernabini, avrebbe deciso di rimandare la sua decisione finale al prossimo appuntamento. Nonostante i risultati ottenuti, i colpevoli della vicenda sarebbero stati invitati a lasciare lo studio e rientrare in casetta.

Stando alle anticipazioni Rita avrebbe fatto ritorno nello studio di Amici 22: dopo l’eliminazione voluta da Alessandra Celentano, la ballerina avrebbe vinto una borsa di studio dal New York Jersey Ballet.

Le anticipazioni rivelano che nel prossimo appuntamento con Amici di Maria de Filippi la prossima domenica entrerà in studio l’ex allievo Deddy che presenterà il suo nuovo brano. Dovrebbero giudicare la gara di ballo Federico Leli, Garrison Rochelle e Irma di Paola. Sarebbe stato chiamato a dare un voto ai cantanti il conduttore televisivo Alessandro Cattelan.