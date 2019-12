Ascolti, bene le reti Mediaset

I canali della Rai perdono un punto di share in prima serata in novembre (36,5%) rispetto allo stesso mese del 2018, mentre quelli di Mediaset guadagnano due punti (33,6%) soprattutto sulla spinta di Italia Uno e Rete 4. In termini relativi, però, il vero exploit è quello messo a segno dal gruppo Discovery: cresce di un punto percentuale sulle 24 ore (7,6%), in prime time (6,9%) e di 1,3 punti in seconda serata (8,54%), grazie in particolare all’ottima stagione di Nove (2,05% in prima serata, mezzo punto in più sul novembre 2018) e di Real Time (1,6%).

Il totale ascolti dei canali Discovery è ormai superiore a quelli dei canali Sky sia nelle 24 ore (il broadcaster di Comcast è in calo al 6,8%), sia in seconda serata (Sky scende al 7,6%), mentre deve ancora rincorrere in prime time dove Sky, pur in calo, è al 7,4%. Interessante notare come i dati Auditel di novembre certifichino il flop della edizione 2019 di X-Factor: Sky Uno, infatti, perde un quarto degli ascolti in prima serata e la metà in seconda serata rispetto al novembre 2018.

Il canale televisivo con più audience in assoluto è sempre Rai Uno, stabile al 19% in prima serata e al 16,4% nelle 24 ore, davanti a Canale 5 che si attesta al 15,2% in prime time (perde quasi un punto percentuale rispetto al novembre 2018) e al 16% sulle 24 ore (un punto in più). L’ammiraglia di Mediaset va piuttosto male soprattutto in seconda serata, con una media del 13,3%, più bassa di due punti rispetto al novembre 2018. Qui probabilmente conta molto l’effetto del cartoon Adrian.

Carlo Freccero conclude il suo anno da direttore di Rai Due senza infamia e senza lode: gli ascolti in prima serata sono uguali al novembre 2018 (6% di share), in crescita in seconda serata (5,7%, con 0,6 punti in più) e in calo sulle 24 ore (5,2%, giù di 0,3 punti). Rai Tre ha risultati simili a Rai Due dalle ore 20 in poi, ma surclassa il rivale con una media del 7,3% di share nell’arco delle 24 ore.

Per quanto riguarda Mediaset, detto dei tre big generalisti, da segnalare la bella performance di La5 che si erge all’1,4% medio in prime time, molto vicino a Iris (1,6%).

Il network La7 perde invece mezzo punto e scende sotto il 5% in prima serata; quello Viacom supera il 2% sulle 24 ore grazie all’ingresso di Super!; e, infine, Supertennis chiude un mese di novembre da incorniciare quintuplicando gli ascolti di prima serata grazie alle vittorie di Jannik Sinner e alle NextGen trasmesse in esclusiva dal canale della Federtennis.

Claudio Plazzotta, ItaliaOggi