Stasera torna “Poldark”, su laF

Un grave lutto per Ross, negli episodi 7 e 8 della terza stagione di Poldark, in onda stasera alle 21.10 in prima tv assoluta su laF (canale 135 di Sky): l’amata Zia Agatha muore confessando un segreto inconfessabile che rischia di danneggiare i già fragili rapporti con la potente famiglia Warleggan.

“Penso che durante l’ultima serie – spiega Caroline Blakiston, l’attrice 85enne conosciuta in tutto il mondo per aver interpretato Mon Mothma di Star Wars – Zia Agatha divertirà molto i fan di Poldark, e molti ne sentiranno la mancanza. Non ha paura di nessuno e ha il coraggio di dire sempre quello che pensa, questo è uno egli aspetti che preferisco del mio personaggio. Mi sono divertita molto a interpretare Zia Agatha ma è tempo per me di lasciare il palcoscenico e dedicare più tempo alla mia famiglia”.

La scomparsa di Zia Agatha avviene durante i preparativi per celebrare i suoi 100 anni: George Warleggan (Jack Farthing), dopo aver scoperto la sua vera età, decide di umiliarla pubblicamente annullando i festeggiamenti. Ferita nell’orgoglio, Agatha in un attacco d’ira persuade George a credere che il vero padre di suo figlio Valentine sia in realtà Ross (Aidan Turner). Agatha, sopraffatta dal dispiacere di avere tradito la fiducia di Elizabeth (Heida Reed), muore. Nel frattempo Demelza (Eleanor Tomlinson), furiosa con Ross per aver rifiutato una posizione di grande prestigio all’interno del Parlamento di Londra, decide di trascorrere del tempo con il giovane luogotenente Hugh Armitage (Josh Whitehouse), sempre più affascinato dalla bellezza e dalla forte personalità di Demelza.

Il costume drama, ispirato all’omonima saga dello scrittore inglese Winston Graham e prodotto da BBC e Mammoth Screen, è diretto da Joss Agnew e Stephen Woolfenden, adattato da Debbie Horsfields.