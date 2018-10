Non vi piace “Poldark”? Stasera potete vedere, la piacevole consuetudine di Rai1, “Tale e quale show”

Andrà in onda stasera la quinta puntata di “Tale e quale show”, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. L’appuntamento è per le ore 21.25, sempre dal palco dello Studio 5 degli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Quarto giudice per l’occasione, Antonella Clerici, che si affiancherà quindi a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Mai come ora, i punti cominciano a diventare sempre più importanti e decisivi. La classifica provvisoria vede in testa Roberta Bonanno, che grazie alla vittoria della settimana scorsa interpretando “Fireworks” di Katy Perry ha scavalcato Alessandra Drusian, a sua volta ora tallonata da Antonio Mezzancella. Ma tutta la graduatoria ha subìto grandi scossoni che hanno modificato non poco le posizioni dei 12 protagonisti.

Di certo anche questo quinto appuntamento promette di regalare un spettacolo ricco di emozioni, grazie alle imitazioni che dovranno portare a termine i 12 artisti.

Vediamo dunque in quali big della musica nazionale e internazionale dovranno immedesimarsi i protagonisti: Andrea Agresti si trasformerà in Simon Le Bon dei Duran Duran, Roberta Bonanno sarà Alessandra Amoroso, Matilde Brandi avrà le sembianze di Viola Valentino, Massimo Di Cataldo vestirà i panni di Ed Sheeran, Alessandra Drusian si metterà alla prova con Adele, Antonella Elia se la vedrà con Arisa, Mario Ermito diventerà Luciano Ligabue, Vladimir Luxuria onorerà Dalida, Antonio Mezzancella interpreterà Eros Ramazzotti, Guendalina Tavassi si scatenerà con Loredana Berté, Raimondo Todaro sarà impegnato con John Travolta e Giovanni Vernia con Marco Mengoni.

Sfide affascinanti, che saranno giudicate una a una dalla giuria che dunque questa settimana vedrà anche la partecipazione di Antonella Clerici.

Per la cronaca, la quarta puntata è stata vinta come anticipato da Roberta Bonanno con l’imitazione di Katy Perry, seguita da Vladimir Luxuria (Renato Zero) e Giovanni Vernia (Mick Jagger).

Anche in questa ottava edizione di “Tale e quale show” si stanno rivelando fondamentali e sempre all’altezza della situazione i reparti trucco, parrucco e costumi, che vedono impegnati quotidianamente grandi professionisti del settore. Senza dimenticare le coreografie che accompagnano le varie esibizioni del programma e i “vocal coach” – Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci – e la “actor coach” Emanuela Aureli.

In termini di regolamento, da ricordare che al termine di ogni esibizione, nel corso delle varie puntate, tutti gli ospiti si sottoporranno ai voti della giuria, che avrà il compito di valutarne le prestazioni con un voto che si sommerà a quello che ciascun sfidante, esprimendo la propria preferenza, sceglierà di assegnare a un concorrente rivale.