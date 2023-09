Timothée Chalamet e Kylie Jenner non si nascondono più, baci in tribuna agli US Open

Dopo tanti rumor che si rincorrevano da mesi, Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono usciti allo scoperto qualche giorno fa al concerto di Beyoncé.

I due avevano tenuto la loro relazione lontana dai riflettori e durante l’esibizione sono stati pizzicati tra il pubblico tra baci e carezze. Ma ora sembrano intenzionati a non nascondersi più. Infatti sono apparsi a New York sugli spalti per la finale maschile degli US Open di tennis. E non sono mancate tenerezze, sguardi complici e baci.

La storia

Solo qualche giorno fa, un video che è girato sui social ritraeva Timothée Chalamet e Kylie Jenner a Los Angeles mentre assistevano all’ultima tappa del Reinassance Tour di Beyoncè. L’attore e la modella-imprenditrice del clan Kardashian sono apparsi decisamente affiatati. Le prime prove fotografiche della loro presunta relazione risalgono invece ad aprile, quando l’auto di Chalamet era stata è stata vista sotto casa della minore delle sorelle Jenner. Di recente poi erano stati avvistati durante una cena romantica durante la New York Fashion Week.

Agli US Open

A New York i due erano seduti vicini sulle tribune di Flushing Meadows. E la loro attenzione era poco rivolta al campo da gioco dove si stavano incontrando Djokovic e Medvedev. Tra loro sguardi d’intesa, baci sulla guancia, poi sulle labbra, passione divampante, risate divertite, gesti complici e teneri. E soprattutto non sembrano interessati agli sguardi su di loro.

Le loro storie

Kylie Jenner è la più piccola delle sorelle del clan Kardashian-Jenner. La relazione con Chalamet (che i due non hanno ancora confermato ufficialmente) arriva dopo la fine della storia con il rapper Travis Scott, da cui ha avuto Stormi e Aire. L’attore di “Chiamami col tuo nome” e “Dune” è stato insieme a Eiza Gonzalez, Lily-Rose Depp e Lourdes Leon.