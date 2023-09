X Factor 2023 inizia giovedì 14 settembre: tutte le novità su cast e concorrenti

Cresce ogni minuto che passa l’attesa per la nuova stagione di X Factor. Il conto alla rovescia è cominciato dall’uscita del primo promo che ne annunciava la data di partenza, e oggi, nel giorno della presentazione ufficiale, a quel fatidico 14 settembre manca ormai davvero pochissimo. Lo spettacolo deve ancora cominciare, ma l’adrenalina è già alle stelle.

“L’UNICO MODO PER REALIZZARE UN SOGNO È TIRARLO FUORI DAL CASSETTO”

Dal prossimo giovedì, artisti provenienti da tutta Italia e non solo, rappresentanti di tutti i generi e i colori della musica, proveranno a far uscire dai propri cassetti tutte le loro aspirazioni e speranze, proprio in rispetto del claim “Libera i tuoi sogni” che mai come quest’anno vuole essere un’incitazione ai ragazzi a far vedere quanto di buono ci sia nelle loro voci, nei loro testi, nei loro strumenti. Arriveranno sul palco di X Factor 2023, conosceranno i giudici di quest’anno Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Morgan, racconteranno chi sono e dove vogliono arrivare, ce la metteranno tutta nella loro esibizione e poi si sottoporranno ai commenti dei quattro al tavolo cercando come sempre almeno tre dei loro sì per poter proseguire il percorso sotto la grande X. Sarà un viaggio intenso, accompagnato dalla voglia di mettersi in gioco e dare il meglio di sé, avendo sempre chiaro il proprio obiettivo. Del resto, come ci ricorda Francesca Michielin, “L’unico modo per realizzare un sogno è tirarlo fuori dal cassetto”.