Christian De Sica, il matrimonio della figlia Maria Rosa

Sono arrivati sottobraccio all’altare, lui sorridente, lei emozionata nel lungo abito bianco. Alla fine del giardino del Santuario della Madonna in Saletta, nel piccolo paese molisano di Castel Del Giudice, Christian De Sica e la figlia Maria Rosa sono stati accolti dal compagno di lei, l’architetto Francesco Valentini, che teneva in braccio la loro bambina, la piccola Bianca. Durante le nozze della secondogenita, avuta 36 anni fa dalla moglie Silvia Verdone, De Sica ha abbandonato i panni di attore, regista e sceneggiatore per rivestire soltanto quelli di papà e nonno, e dopo aver accompagnato Maria Rosa al fianco del suo futuro sposo, ha preso posto tra gli invitati. Tra questi, lo zio Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Fausto Brizzi, Silvia Salis, Barbara Fumagalli e il difensore del Bologna Lorenzo De Silvestri. Sui social non sono mancati neppure gli auguri di Massimo Boldi, storico compagno di pellicole di De Sica. “Felicitazioni vivissime a Maria Rosa ed al suo papà” ha scritto l’attore.

L’amore di papà

Prima della cerimonia, De Sica ha condiviso un tenero scatto di Maria Rosa bambina, seguito poi da un’immagine della donna in abito nuziale. “Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore”, aveva dichiarato in passato l’attore in un’intervista a Gente. “Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così. Sento che la vita va avanti”. Per celebrare il lieto traguardo della figlia, dopo un pranzo a Castel di Sangro basato sulla tradizione abruzzese e preparato dallo Chef stellato Niko Romito, De Sica ha dedicato agli sposi il brano Fly Me to the Moon di Frank Sinatra, e una volta sfumate le note del pianoforte sono esplosi i fuochi d’artificio.