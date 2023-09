Chemical Brothers, il nuovo album per perdersi nelle onde della dance music

I Chemical Brothers, duo tra i più acclamati e innovativi al mondo, hanno pubblicato il loro decimo album di studio: “For That Beautiful Feeling”. Il titolo del disco lo riassume perfettamente: registrato nello studio della band vicino alla costa meridionale inglese, questo è un album che cerca e cattura il momento in cui il suono ti travolge come un’onda, un’onda che alla fine si lascia cavalcare verso destinazioni sconosciute. È un disco che individua quel momento esatto, quello in cui si perde ogni controllo, in cui ci si arrende e si lascia che sia la musica a muoverci, come tirati da un filo invisibile.

Musica psichedelica

Ogni brano di “For That Beautiful Feeling” è nato in studio dal desiderio di trovare quel punto, quella visione, un punto che potesse poi essere rivissuto sul dancefloor. Il risultato è una raccolta di musica vivida, colorata e profondamente psichedelica; una bellezza impossibile, scolpita dal rumore, dal caos e da un ritmo fluido e senza fine.

Lo stato trascendente della musica

Dalla corsa sulle montagne russe di “Live Again” fino a “Goodbye”, passando per il ritorno di Beck (con cui hanno già collaborato nel singolo “Wide Open” del 2015) o nella propulsiva e sognante “Skipping Like A Stone”, fino alla profonda, ipnotica title track dell’album, è chiaro che il decimo album del duo nasce ed è fatto per quella sensazione: quello stato trascendente che evocano come nessun altro nella musica moderna.

La carriera

I Chemical Brothers sono Tom Rowlands ed Ed Simons. Pluripremiato e pluricertificato duo tra i più influenti di tutti i tempi, nell’arco di tre decenni e con i loro acclamatissimi album, hanno sfondato generi e confini con la loro musica pionieristica, i video mozzafiato e gli strabilianti spettacoli dal vivo.