Max Pezzali in concerto, annunciate nuove date per il tour nei palasport

Quattro nuove date per il tour che porterà Max Pezzali su numerosi palchi italiani

Dopo il successo straordinario registrato con San Siro Canta Max, l’artista si prepara a un lungo tour in giro per l’Italia. Max Pezzali ha svelato l’aggiunta di nuove date visti i numerosi sold out registrati.

MAX PEZZALI, ANNUNCIATE QUATTRO NUOVE DATE

Cambio di partenza per Max30 nei Palasport, la serie di concerti che vedrà l’iconico cantante italiano su alcuni dei palchi più celebri d’Italia. La voce di Sei un mito ha comunicato che il tour prenderà avvio con la nuova data zero in programma sabato 26 novembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

Max Pezzali ha annunciato anche l’aggiunta di altre tre date: una al Pala Alpitour di Torino e due al Mediolanum Forum di Milano.

Ecco i nuovi appuntamenti:

26 novembre 2022 – VITRIFRIGO ARENA – PESARO

21 marzo 2023 – PALA ALPITOUR – TORINO

17 aprile 2023 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

18 aprile 2023 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

MAX PEZZALI: “VORREI AVERE LE PAROLE PER DESCRIVERE LA GIOIA”

A luglio Max Pezzali ha fatto scatenare il pubblico di San Siro con due appuntamenti che hanno raccolto decine di migliaia di presenti. I concerti hanno visto il cantante riunirsi con Mauro Repetto con cui ha formato gli 883, presenti sul palco anche Paola e Chiara.

Max Pezzali ha ringraziato il pubblico:“Non riesco ancora a rendermi pienamente conto di quanto accaduto in queste due serate pazzesche. Vorrei essere ancora su quel palco davanti a un muro di persone che cantano a squarciagola tutte le canzoni dall’inizio alla fine”.

Il cantante ha aggiunto: “Vorrei avere le parole per descrivere la gioia che ho provato e che ancora mi scorre addosso, la gratitudine, il bisogno di ringraziare uno a uno chi è venuto a vederci dopo due anni di rinvii, la commozione davanti a tanto entusiasmo. Vorrei dire a chi c’era che mi sento il più fortunato del mondo ad avere così tante persone che mi vogliono bene”:.

Infine, Max Pezzali ha concluso: “E vorrei abbracciare tutti quelli che hanno realizzato questo sogno: siete il gruppo di lavoro e di vita più incredibile che potessi desiderare.