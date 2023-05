Doctor Who, la prima foto ufficiale con i costumi di scena

Jonathan Groff è arrivato sul set della serie Doctor Who, e subito la BBC ha reso pubbliche le prime immagini che lo mostrano vestire i panni di un misterioso personaggio al fianco di Ncuti Gatwa e Millie Gibson.

La foto arriva appena una settimana dopo la rivelazione che Groff avrà un ruolo chiave nella serie, anche se ancora non ci sono dettagli specifici riguardo il suo personaggio. Ma il fatto che l’attore indossi abiti d’epoca fornisce forse qualche informazione in più al riguardo.

Nonostante ancora non si conosca il personaggio che interpreterà, l’arrivo di Jonathan Groff nel cast della serie Doctor Who ha già mandato il pubblico in visibilio. Anche se la pubblicazione di una foto che mostra l’attore in abiti d’epoca accanto a Ncuti Gatwa e Millie Gibson lascia intendere che l’episodio a cui prenderà parte avrà una chiara inclinazione storica. D’altronde, Groff è tutt’altro che estraneo alle ambientazioni storiche, dato che in passato ha interpretato Re Giorgio III nel musical Hamilton. “Sono così elettrizzato nell’entrare nella mente straordinaria di Russell T Davies e vedere l’incredibile Ncuti Gatwa brillare in questo iconico ruolo”, ha dichiarato l’attore a proposito della serie in uscita a novembre 2023, in occasione del 60esimo anniversario di Doctor Who.

La serie Doctor Who ritornerà nel novembre 2023 con tre episodi speciali che vedranno David Tennant nei panni del Quattordicesimo Dottore passare il testimone a Ncuti Gatwa, che interpreterà poi il Quindicesimo Dottore a fianco di Millie Gibson, che per l’occasione vestirà i panni di Ruby Sunday. Gli episodi segneranno il ritorno di Russel T Davies come showrunner, così da celebrare alla perfezione il 60esimo anniversario di Doctor Who. In tutto questo, quale sarà il ruolo di Jonathan Groff non è ancora chiaro, ma è abbastanza evidente che interpreterà un personaggio degno di nota. In ogni caso, la serie sarà presentata in anteprima esclusivamente sulla BBC per il Regno Unito e l’Irlanda. Disney+, invece, sarà la piattaforma esclusiva che accoglierà le nuove stagioni di Doctor Who al di fuori del Regno Unito e dell’Irlanda.