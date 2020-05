Michele Bravi annuncia il nuovo singolo: ecco quando esce e di che parla la canzone

Sui social Michele Bravi annuncia l’arrivo del suo nuovo singolo. Ecco quando esce e di cosa parla la canzone, che anticipa il prossimo album di inediti

Sono settimane intense queste per Michele Bravi. Come è ben noto, dal 15 maggio il giovane cantante prenderà parte alla prima edizione di Amici Speciali, che andrà in onda su Canale 5 in prima serata. In occasione della partecipazione al reality di Maria De Filippi, l’ex vincitore di X Factor ha in serbo una grandissima sorpresa per tutti i suoi fan, che da sempre lo supportano e lo sostengono. Pochi minuti fa infatti, con un post sui social, Bravi ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo che anticiperà il prossimo album di inediti, La Geografia del Buio. Il disco come sappiamo avrebbe dovuto vedere la luce lo scorso marzo. A causa dell’emergenza sanitaria però il progetto è stato rimandato, e al momento non è ancora ben chiaro quando verrà pubblicato.

In attesa di ulteriori news, scopriamo quando esce il nuovo singolo di Michele Bravi e di che parla la canzone. Il pezzo, che si intitola La vita breve dei coriandoli, sarà rilasciato venerdì 15 maggio, proprio in concomitanza della prima puntata di Amici Speciali. Il brano è già pre-ordinabile e proprio Michele sui social svela di cosa parla. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Da venerdì 15 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “La vita breve dei coriandoli”, canzone che anticipa l’album “La geografia del buio”. Vista la situazione attuale, non è ancora possibile prevedere una data di uscita del disco ma ci tenevo a condividere, in questo momento, un brano che racconta come la bellezza delle cose si nasconda nelle crepe della fragilità.”

