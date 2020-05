Uomini e Donne, Graziani allo scoperto: cos’è successo dopo eliminazione

Alessandro Graziani a Roma per registrare? Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne

Proprio ieri vi abbiam parlato della possibilità che Alessandro Graziani non fosse stato eliminato da Uomini e Donne, e oggi una conferma arriva direttamente dal Vicolo delle News che fa notare come su Instagram il pallavolista abbia pubblicato degli scatti abbastanza esplicativi.



Di cosa parliamo esattamente? Alessandro ha pubblicato tre storie su Instagram: una senza maglietta, una della colazione abbondante che ha fatto e un’altra di un panorama; si tratta di foto che fanno pensare che sia a Roma, e, visti i limiti agli spostamenti, sono pochi i motivi per i quali si è mosso.



Il Vicolo fa notare tra l’altro che oggi si registrerà una nuova puntata di Uomini e Donne, e questo non può che condurci a una conclusione quasi ovvia: o Alessandro è tornato in trasmissione di sua spontanea volontà per parlare con Giovanna Abate, oppure è stata la tronista ad andarselo a riprendere dopo la fine del programma. In quest’ultimo caso Giovanna avrebbe fatto completamente dei passi indietro, visto che in puntata aveva dichiarato tutt’altro spingendo lo stesso Alessandro ad andarsene. I fatti sembrano essere questi comunque: Alessandro tornerà a UeD dopo l’eliminazione andata in onda ieri.

Ci sono inoltre altre ipotesi: o che Giovanna abbia voluto parlare con Alessandro e lui dopo aver rifiutato sia voluto tornare per le donne che vogliono conoscerlo, o che Alessandro abbia parlato con Giovanna, si sia convinto a restare ma che abbia comunque voluto conoscere queste donne almeno per rispetto. Di chi parliamo esattamente? Non lo sappiamo: lo abbiamo appreso del video pubblicato alla fine della puntata di oggi, in cui Maria spiega proprio che Graziani ha fatto breccia nel cuore di qualcuno.

Non sappiamo cosa succederà nelle prossime puntate dal momento che non c’è il pubblico in studio; come abbiamo già detto più volte, Giovanna però è davvero invaghita di Sammy Hassan, e ieri ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione, quindi dubitiamo che un eventuale ritorno di Alessandro possa cambiare le carte in tavola. Lo spereremmo per lei, a dire il vero, visto che Sammy non ci sembra interessatissimo, ma dubitiamo che i sentimenti la spingeranno verso qualcun altro.





Mik, Gossipetv.com