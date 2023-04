Il doppio più bello di Matteo Berrettini è insieme a Melissa Satta

(di Federica Zito) Procede a gonfie vele la storia tra Melissa Satta e Matteo Berrettini che hanno da poco ufficializzato la loro storia attraverso i social.

Proprio oggi, il giorno del compleanno del tennista, la Satta pubblica una foto insieme a lui accompagnata da una didascalia semplice e silenziosa; un sole, un cuore e una torta. Melissa e Matteo sono tornati da poco da Miami dove si sono goduti una piccola vacanza dopo le polemiche che hanno accompagnato il tennista in questi giorni, accusato di farsi distrarre troppo dall’amore. L’ex velina risponde alle polemiche continuando a dargli supporto dagli spalti del torneo di Monte Carlo, insieme al figlio, avuto con il calciatore Kevin Prince Boateng, che lo applaude e incoraggia.

Il proverbio dice “Sfortunato al gioco, fortunato in amore” ma Berrettini sembra andar bene in entrambe le cose. Il tennista finalmente, dopo infortuni, eliminazioni e polemiche, ha superato il primo turno. “L’energia era finita, ora sto tornando. L’inizio dell’anno è stato duro, sono ancora qui a fare quello che più amo, ovvero giocare a tennis. Ho bisogno di mettere un po’ di partite nelle gambe. Non è facile recuperare quando si affrontano diversi infortuni. Adesso mi sento bene e sono pronto per ripartire. Il serbatoio è di nuovo pieno”, così Matteo Berrettini replica alla fine del suo primo match. Sarà l’avvicinamento con Melissa Satta ad aiutarlo?

