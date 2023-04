Jeremy Renner cammina sulle sue gambe (e va in scooter) a oltre tre mesi dall’incidente quasi mortale

Il recupero della star della Marvel continua e l’attore si concede una giornata in un parco divertimenti e lo show di Jimmy Kimmel

Jeremy Renner è tornato a camminare sulle sue gambe, con l’aiuto di un bastone da passeggio, e gira in scooter al parco divertimenti. A oltre tre mesi dall’incidente quasi mortale con lo spazzaneve, continua il recupero della star della Marvel, 52 anni. Pochi giorni fa l’attore ha postato alcuni scatti e video dal Six Flags Magic Mountain, in California, mentre posava con la sua famiglia (bastone alla mano) e mentre se ne andava in giro per il parco a bordo di uno scooter motorizzato: “Faccio strada come meglio posso” ha scritto Occhio di Falco nella didascalia del video. Lunedì 10 aprile poi è stato fotografato mentre si dirigeva negli studi di Hollywood per il Jimmy Kimmel Live, dove è stato ospite a tarda notte.

Davanti agli studi del Jimmy Kimmel Show Renner ha firmato autografi ed è stato acclamato dai fan, poi in studio, è entrato camminando con disinvoltura, sebbene zoppicante e aiutato dal bastone. Kimmel lo ha presentato definendolo l'”indistruttibile” e “l’Avenger più tosto” e ha poi scherzato chiedendogli: “È stata tutta una trovata pubblicitaria?”, domanda alla quale l’attore ha risposto: “Assolutamente”.