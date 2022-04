In prima visione su Rai 3 “Ad Astra” con Brad Pitt

Nel cast anche Tommy Lee Jones, Liv Tyler e Donald Sutherland

Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) propone, martedì 12 aprile alle 21.20 una grande prima visione con il film di fantascienza “Ad Astra” di James Gray. L’ingegnere della Nasa Roy McBride, il cui padre Clifford è scomparso 20 anni prima durante una missione su Nettuno, è chiamato a partire alla volta dello stesso pianeta per smantellare un marchingegno istallato dal genitore che sta creando alterazione elettromagnetiche sulla Terra con conseguenze catastrofiche. Presentato in concorso alla 76ª Mostra del Cinema di Venezia e candidato agli Oscar 2020 per il miglior sonoro, Ad Astra è una spettacolare space opera che esplora gli anfratti più intimi dell’animo umano portando un uomo solitario a confrontarsi direttamente con il passato per risolvere un conflitto che lo tormenta da troppo tempo. Nel ruolo del protagonista Brad Pitt, affiancato da Tommy Lee Jones, Liv Tyler e Donald Sutherland.



A seguire, una nuova puntata di “Wonderland” il magazine di Rai4 che questa settimana ha incontrato al Rendez-vous, Festival del nuovo cinema francese, lo scrittore, sceneggiatore e regista Emmanuel Carrère. Ma la puntata ci immergerà anche nelle atmosfere fanta-politiche del videogame Road 96 e alla scoperta dei nuovi sulfurei singoli della band metal Death SS.