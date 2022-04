Uomini e Donne, l’ex Dama Ursula Bennardo si dà alla politica e si candida per le amministrative di Taranto

L’influencer lo ha spiegato nelle sue storie su Instagram

Dal reame di “Uomini e Donne” all’arena della politica. Ursula Bennardo ex Dama ed ex concorrente di “Temptation Island” lascia la tv e si candida per le prossime amministrative della sua città natale Taranto. L’influencer e parrucchiera ha scelto di affiancare il candidato sindaco Walter Musillo, esponente del centro-destra. E a sostenerla c’è il suo compagno, l’ex calciatore Sossio Aruta, conosciuto proprio alla corte di Maria De Filippi.

A spingerla a questa decisione, alla soglia dei 40 anni, è stata, come ha raccontato lei stessa in alcune storie Instagram e in un’intervista a Fralof qualche giorno fa, la sua volontà di “rappresentare le famiglie, i giovani e i bambini della mia città e le loro esigenze”.



Madre di quattro figli, tre dei quali già adolescenti e avuti dal precedente marito e una, la piccola Bianca di due anni, nata dalla sua relazione con Sossio Aruta, Ursula conosce bene le problematiche e le esigenze della sua Taranto e il suo desiderio è quello di contribuire ad una sua trasformazione in una città più a misura di famiglia, giovani e bambini.



Obiettivo che l’ex Dama vuole portare a compimento a tutti i costi mossa dall’esigenza di fare qualcosa di concreto per Taranto e mettere di vivere come una semplice cittadina passiva.