Nina Zilli incinta, lo spoiler fa arrabbiare la cantante

Sui social la voce di “50mila” ha confermato la notizia che era circolata, spiegando che avrebbe dovuto essere ancora mantenuta privata: “Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati?”

Nina Zilli è incinta. La cantante ha confermato la notizia attraverso un post social tra l’ironico e il piccato dopo il tam tam di voci intorno alla sua presunta dolce attesa nato da uno spoiler di Fabrizio Biggio nel corso della diretta Instagram del programma di Fiorello. Una notizia che avrebbe dovuto essere ancora mantenuta privata. “Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati?”, ha scritto sul suo profilo Instagram a commento di un video condiviso con il compagno Danti.

LO SFOGO – Nel video postato, Nina Zilli e Danti se la prendono ironicamente con Biggio per la rivelazione ingiustificata, aggiungendo anche le immagini del momento in cui il comico si era lasciato sfuggire la notizia. “Avrei voluto dirlo a voi, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più” scrive la cantante. E aggiunge una nota seria: “Poi un giorno parleremo seriamente della leggerezza e della mancanza di rispetto generica, nei confronti di noi donne, in salute, in malattia, in ricchezza o in povertà, in gravidanza o in solitaria”.

MESSAGGIO AI PAPARAZZI – Nina Zilli ha poi indirizzato alcune parole ai paparazzi che la seguono per cercare di fotografare le sue “nuove” forme: “Messaggino per i paparazzi (sempre gentili con me, va detto) che ho sotto casa e che mi seguono anche al supermercato alla ricerca della pancia: aspettate ancora un po’! Giù dai palchi mi vesto troppo over size perchè si possa vedere qualcosa”, ha scritto aggiungendo gli hashtag medioevodigitale, annunciogravidanza senza annuncio. E in una parte del video condiviso riprende proprio un paparazzo che cerca di non dare nell’occhio attendendola davanti a un supermercato.

LO SPOILER – Tutto è nato durante una diretta sui social: Biggio aveva commentato la canzone della Zilli che fa da sigla al programma di Fiorello e si era lasciato sfuggire che l’artista stesse aspettando un figlio con il compagno, il musicista Danti (all’anagrafe Daniele Lazzarin), con cui fa coppia da tempo. I due hanno cominciato a frequentarsi verso la fine del 2019 e dal 2020 la loro relazione è diventata pubblica anche se hanno sempre vissuto il loro amore lontano dai riflettori. Raccontando il suo singolo “Schiacciacuore” a Tgcom24, la cantautrice aveva rivelato di aver ritrovato “la voglia di fare musica”, complice proprio il nuovo compagno.