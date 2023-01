Film stasera in TV da non perdere giovedì 12 gennaio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 12 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Animali fantastici – I segreti di Silente, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Eddie Redmayne, Jude Law e Mads Mikkelsen nel terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter.

L’ultima legione, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Colin Firth e Ben Kingsley in un film ambientato nell’antica Roma.

Lady in the water, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Fantasy firmato da M. Night Shyamalan, con Paul Giamatti e Bryce Dallas Howard.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

E’ andato tutto bene, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Sophie Marceau in un dramma sull’eutanasia. Un uomo anziano chiede alla figlia di porre fine alla sua vita.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Boy Girl – Questione di…sesso, ore 21:00 su Sky Cinema Family

A causa di un sortilegio, una secchiona e un vanesio studente si ritrovano l’una nel corpo dell’altro.

Se sposti un posto a tavola, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia franco-belga sugli scherzi del destino. A un pranzo di nozze la disposizione dei posti genera dei fraintendimenti.

Bernard & Doris – Complici amici, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Ralph Fiennes e Susan Sarandon in una pellicola ispirata a una storia vera. Un’ereditiera instaura un rapporto di amicizia e complicità con il suo maggiordomo.

Maschi contro femmine, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia corale di Fausto Brizzi con Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Paolo Ruffini.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Wanted – Scegli il tuo destino, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Angelina Jolie e James McAvoy in un film tratto da un fumetto. Un anonimo impiegato diventa un assassino.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

88 minuti, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Al Pacino è uno psichiatra forense che riceve una misteriosa telefonata e deve risolvere un caso.

City of Lies – L’ora della verità, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Johnny Depp e Forest Whitaker in un thriller in cui un reporter e un detective indagano sugli omicidi dei rapper Notorious B.I.G. e Tupac Shakur.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Father Stu, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Mark Wahlberg e Mel Gibson in un biopic. Un pugile abbandona la carriera e decide di diventare sacerdote.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Che Dio ci aiuti 7, ore 21:20 su Rai 1

Settima stagione della fiction Rai con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di una suora di convento.

The Gentlemen, ore 21:20 su Rai 2

La notizia della messa in vendita dell’attività di un narcotrafficante scatena alcuni complotti tra i possibili acquirenti.

Splendida cornice, ore 21:20 su Rai 3

Geppi Cucciari alla conduzione di un talk show culturale.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Roma-Genoa, ore 21:00 su Canale 5

La squadra di Mourinho e la formazione cadetta si sfidano per gli ottavi di Coppa Italia.

Harry Potter e la pietra filosofale, ore 21:20 su Italia 1

Primo capitolo cinematografico della saga di Harry Potter, il maghetto più famoso al mondo.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Quelle brave ragazze, ore 21:30 su TV8

Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti protagoniste di un reality on the road.

Presa mortale, ore 21:25 su Nove

John Cena nel suo primo film. Un reduce dell’Iraq deve sfidare i criminali che hanno rapito sua moglie.