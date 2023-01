La royal family sbotta: Harry non sarà il benvenuto all’incoronazione di Re Carlo

La vendita del libro raggiunge cifre record, ma a corte il malumore cresce

Si parla ancora di Harry in Gran Bretagna e in tutto il mondo, dopo l’uscita del suo libro “Spare”. Ma mentre il principe appare nei talk show americani bevendo tequila e deridendo i protocolli di corte, la royal family sceglie la linea del silenzio. Eppure, indiscrezioni reali raccontano che Re Carlo preferirebbe che il secondogenito e Meghan si inventassero una scusa per non partecipare alla sua incoronazione tra 16 settimane. “A maggio alla cerimonia Harry non sarà certo il benvenuto” fa sapere una fonte di palazzo.

Harry non andrà alla cerimonia?

Dopo la raffica di accuse mosse contro la corona, il principe Harry non sarà certo il benvenuto alla cerimonia di incoronazione del padre Re Carlo. Pare che i membri della famiglia reale abbiano già dichiarato di non voler trascorrere del tempo con lui se dovesse volare a Londra. Le loro conversazioni potrebbero finire in un altro libro autobiografico, ha scritto il Sun. Non è ancora chiaro se Carlo inviterà Harry e se il principe accetterà l’invito. Fatto sta che tutti si augurano che i duchi di Sussex non tornino in Gran Bretagna per la cerimonia. Sono rimasti tutti sorpresi e colti alla sprovvista dalle rivelazioni di Harry e dai dettagli delle loro vite che sono stati divulgati. Una fonte ha detto a The Sun : “Ci sono state discussioni tra la famiglia, inclusi il principe Edoardo e la principessa Anna”. Re Carlo pare rassegnato al fatto che suo figlio non parteciperà all’evento del 6 maggio. Anzi, si augura che lui e Meghan Markle trovino una scusa per restare in America.

Harry voleva riconciliarsi, ma…

E’ andato ripetendo di volersi riconciliare con il padre e il fratello, ma Harry non ha calcolato che le conseguenze della pubblicazione delle sue memorie sono devastanti. La linea del dignitoso silenzio scelta da Re Carlo sulla questione “Spare” sta risultando vincente. Agli occhi dell’opinione pubblica la casa reale sta tenendo l’atteggiamento corretto e Harry pare perdere anche quel poco di popolarità che gli era rimasta tra gli inglesi. Piaceva quando era il fratello simpatico e ribelle, ma ora pare aver attraversato una linea di non ritorno. Il duca di Sussex ha detto in tv che lui e Meghan sono stati “costretti” a fuggire dalla Gran Bretagna per la “bellissima California” a causa di “abusi e molestie”. Brutto colpo per la casa reale e pure per gli inglesi.

Re Carlo in pubblico dopo l’uscita di “Spare”

Dopo l’uscita del libro di Harry “Spare, Re Carlo si dedica al primo impegno pubblico. E’ atteso nell’Aberdeenshire per visitare l’Aboyne and Mid-Deeside Community Shed e incontrare i gruppi locali di sostegno per le difficoltà.

La vendita di “Spare”

L’edizione in lingua inglese di “Spare” ha venduto più di 1.430.000 libri in tutti i formati e le edizioni negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito il 10 gennaio, quando è arrivata per la prima volta sugli scaffali delle librerie. In 24 ore in Gran Bretagna ha venduto più di 400mila copie, tanto da piazzarsi ai livelli di Harry… Potter! I ricavi sono stimati tra i 6 e i 12 milioni di sterline in un giorno.