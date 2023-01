“Grande Fratello Vip”, il rapporto impossibile tra Nikita e Onestini

Lei vorrebbe recuperarlo, mentre lui è deciso a non rivolgerle più la parola

Al “Grande Fratello Vip” i rapporti evolvono molto velocemente, tanto che l’iniziale simpatia tra Luca Onestini e Nikita Pelizon si è presto trasformata in gelida indifferenza. Parlando con Antonella Fiordelisi e Dana Saber, la modella ammette di voler fare pace con Luca, pur non essendo più interessata a lui da un punto di vista sentimentale. Diversa la posizione del ragazzo, che non vuole nemmeno rivolgerle la parola.

Nikita, Antonella e Dana sono sempre più amiche e, nel corso dell’aperitivo, si appartano per fare quattro chiacchiere su uno dei temi più caldi del momento: Luca Onestini. “A lui interessa il pubblico e cosa pensa la gente di lui”, afferma sicura Dana che negli ultimi giorni ha avuto modo di chiarire con lui. Anche Nikita vorrebbe riallacciare dei rapporti civili con lui, pur non essendo più interessata a un legame sentimentale.

L’amica crede che anche Luca sia pronto a mettere da parte l’astio che li ha divisi ma, nonostante questo, la mette in guardia: “Non ci devi cascare di nuovo e stare male”. Nikita però la rassicura: “Non voglio il rapporto che avevamo né quello che ha con Oriana”.



La modella di origini marocchine mette poi in guardia le due amiche: “La situazione in questa casa è abbastanza difficile, avete tanti nemici. Le donne vi odiano, rendete pacifica la situazione almeno con gli uomini. Se tu fai pace con lui sono contenta, perché quello che vi aspetta è peggio”. Antonella, invece, è preoccupata della reazione del suo “harem” (Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Giaele De Donà) di fronte a un loro riavvicinamento: “La curiosità sarebbe anche capire la reazione delle sue amiche”.

Dana si propone di fare da tramite tra i due e raggiunge Onestini in Cortiletto. Il ragazzo sta parlando con Edoardo Donnamaria di questioni personali e opinioni sui rapporti intessuti nella Casa. Lo scopo della modella è di convincerlo a ricucire il rapporto. con Nikita: “Fallo per civile convivenza”. Per Onestini, però, un incontro chiarificatore con lei non avrebbe senso dal momento che per lui non c’è stato alcun litigio fra lui e Nikita. “Per fare pace bisogna avere litigato. Io non ho litigato con nessuno”, afferma

Il concorrente cerca di sviare l’attenzione sui bisogni di Edoardo di parlare e di sfogarsi, ma la modella torna all’attacco e riporta l’argomento sul rapporto tra lui e Nikita e sulle intenzioni dell’amica di andare oltre il passato. “Se non vuole parlare del passato, dille di evitare di farlo tutti i giorni con altre persone” ribatte Onestini, che dichiara di averla notata più volte parlare di lui, con diverse persone. Ma Dana smentisce, affermando che l’amica non parla mai di lui, anzi. “Forse con te non l’ha fatto,con altri sì”, continua l’influencer che ribadisce di avere nessuna intenzione di parlare con Nikita. Dana abbandona quindi la missione e torna in casa a mani vuote: “Sei troppo rigido. Quando ti va, fallo”.