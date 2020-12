Videocittà, la terza edizione prosegue online

In risposta alle incognite e alle limitazioni dovute al Covid-19, la terza edizione di Videocittà, ideata da Francesco Rutelli, presidente dell’Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali) e diretta da Francesco Dobrovich, prosegue online con la sessione Videocittà Inverno.

Videocittà ha il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio, main partner Eni, sponsor YouTube, media partner Rai e in collaborazione con Anica. Il Festival della Visione che da due anni rappresenta una piattaforma inclusiva e capace di proporre la realtà trasformativa delle diverse discipline ed espressioni creative, artistiche e tecnologiche proprie dell’audiovisivo contemporaneo, conferma e rafforza la propria presenza nel 2020 sul web con la seconda tappa della terza edizione che, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, torna a dicembre con un programma innovativo e attuale che si svolgerà interamente online. La versione invernale di Videocittà è dedicata alla lotta contro ogni forma di violenza e a favore della parità di genere, con un particolare focus sull’importanza dell’alfabetizzazione digitale, perché le nuove tecnologie possano essere strumento di condivisione e crescita e di non violenza. Francesco Rutelli, ideatore di Videocittà dichiara: “Nel suo terzo anno il nostro Festival continua ad aprire nuove strade e, dopo la prima tappa presso le rinnovate Cascate assieme a EUR spa, torna a dicembre in modalità online con un programma d’avanguardia. Videocittà 2020 Inverno rappresenta un evento completamente nuovo per il suo essere interamente online. Una nuova sfida che siamo preparati ad affrontare grazie a dei contenuti con cui siamo pronti a sorprendere il pubblico ancora una volta”. La kermesse si svolgerà sul web dal 14 dicembre fino al periodo natalizio, con una programmazione varia che seguirà tre format: Agorà, Creatori di Talento 2 e Videocittà Creator. L’obiettivo è quello di coinvolgere un pubblico ampio e creare network internazionale tra le diverse generazioni di creativi, per trasformare l’intrattenimento online in un’attività costruttiva e foriera di nuove opportunità. Francesco Dobrovich, direttore creativo del Festival afferma: “Videocittà è legata alle modalità di espressione più innovative e con questa sessione invernale non solo si fa promotrice di contenuti online, ma diventa essa stessa content creator. Se è vero che l’audiovisivo è uno strumento di comunicazione trasversale, è altrettanto vero che in una situazione critica come quella che stiamo vivendo, dobbiamo utilizzare le nuove tecnologie al meglio come strumento a servizio della creatività, dell’uguaglianza e dell’espressione umana. Siamo nel pieno della rivoluzione digitale e con Videocittà 2020 Inverno vogliamo offrire a tutto il pubblico l’opportunità di viverla a pieno”. Dal 14 al 18 dicembre, si svolge la prima edizione di Agorà, una piazza virtuale di incontro e crescita professionale, con il contributo di Regione Lazio, Camera di commercio di Roma e Unioncamere Lazio e pensata per l’internazionalizzazione dell’industria creativa del territorio, attraverso cui esplorare ed approfondire i principali settori della cultura e dell’intrattenimento nel panorama internazionale.

Agorà si compone di sei sezioni, che coprono i principali settori di espressione creativa nell’industria dell’audiovisivo contemporaneo: documentari; animazione; motion graphic; live entertainment; video & light design; digital immersive experience. Per ognuno di questi settori Videocittà organizza Masterclass e Match Making tenute da professionisti di aziende leader sul mercato internazionale. Antònia Folguera, Content Curator e Communication del SONAR+D; Felippe Silveira, Founder e Creative Director of MOWE STUDIO; Philippe Alessandri, Founder di WATCH NEXT MEDIA; Claudia Cattai, Head del Business Development di BALICH WORLDWIDE; Dorothy Di Stefano, Linkedin Top Voice 2019 e Founder di MOLTEN IMMERSIVE ART Masterclass; Amar Ediriwira, Creative Director di BOILER ROOM. Dopo le Masterclass, questi professionisti entreranno direttamente in dialogo, in qualità di Talent Scout, con i creativi, precedentemente selezionati in base alla call. In questo modo Agorà intende creare una connessione tra l’industria creativa italiana e buyer internazionali, per promuovere le aziende e i professionisti del settore creativo del territorio su canali di comunicazione e promozionali all’estero. Il 19 e il 20 dicembre, alle ore 21.00, si svolgeranno, in esclusiva su YouTube, sponsor dell’evento, i panel per il format Creatori di Talento 2. I Creators, anima creativa della piattaforma YouTube, si raccontano in due panel condotti da Liliana Fiorelli, esterna all’universo YouTube ma attenta alle dinamiche della comunicazione contemporanea. Il primo appuntamento vedrà come protagonisti Loretta Grace e Guglielmo Scilla in dialogo con Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche giovanili e Sport. Mentre, Matteo Bruno – Cane Secco e Carlotta Perego di Cucina Botanica animeranno il secondo appuntamento, in dialogo con Gian Paolo Manzella, sottosegretario alla Sviluppo Economico, da sempre attento al tema delle industrie creative e tecnologiche. Infine, durante il periodo natalizio, Videocittà si presenterà nella nuova veste di Content Creator in esclusiva sulla piattaforma internazionale DICE.FM. Il 19, il 20 ed il 26 dicembre, Videocittà animerà il web dalle ore 21:00 con le performance di Margherita Vicario, Asian Fake show case (Coma Cose, Frenetik&Orang3, Venerus), Tre Allegri ragazzi Morti con i visual di Carol Sudolsky, e le esibizioni di Sevdaliza e del Conservatorio di Santa Cecilia dedicate al Maestro Ennio Morricone, animate dai visual dei Quiet Ensemble, autori dell’installazione Invisibili Orchestre, per far vivere o rivivere online le live performance e le installazioni di video & sound design proposte durante la prima tappa di Videocittà 2020 al monumentale Giardino delle Cascate all’Eur. Un appuntamento unico di spettacolo e intrattenimento streaming, che Videocittà intende regalare a tutti in questo difficile Natale 2020.

Videocittà, attraverso le molteplici discipline e le multiformi espressioni delle immagini in movimento, ha realizzato e promosso: Eventi tematici; Talk; Live Performance; Videomapping; Video Arte. Un programma intenso per un target ampio e trasversale, che ha coinvolto la città di Roma, i suoi abitanti e visitatori con oltre 400.000 presenze nelle passate edizioni.