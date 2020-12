Tenta di consegnare il tapiro a Roberto Bolle, ma Valerio Staffelli finisce in ospedale

Brutta disavventura per Valerio Staffelli che durante l’ultima consegna del tapiro d’oro ha finito per rimetterci un piede. Telecamere accese a riprendere l’intera scena e trasferimento in ambulanza in codice giallo per uno degli inviati più popolari di Striscia La Notizia. Testimone dell’accaduto l’attapirato Roberto Bolle, che è stato intercettato da Valerio Staffelli fuori dagli studi di viale Mazzini e con il quale è iniziato un vero e proprio inseguimento, terminato nel peggiore dei modi.

Il servizio, che andrà in onda prossimamente a Striscia La Notizia, è stato girato nelle scorse ore da Valerio Staffelli dopo la polemica nata attorno al balletto di Roberto Bolle andato in onda su Rai Uno il 7 dicembre scorso. L’étoile di fama mondiale si è esibito in prima serata in occasione della riapertura della Scala, ma il suo balletto, spacciato per inedito, sarebbe stato il semplice il rimontaggio di una precedente esibizione registrata a New York.

Per questo motivo l’inviato di Striscia la Notizia ha deciso di consegnare il tapiro d’oro a Roberto Bolle. La consegna però non è andata come Valerio Staffelli si aspettava e il ballerino non ha gradito l’attenzione di Staffelli e di Striscia. L’inviato ha intercettato Roberto Bolle fuori dagli studi della Rai e, dopo un primo rifiuto del ballerino di concedersi alle telecamere del tg satirico, lo ha seguito fino all’ingresso della sua abitazione. Davanti al portone della palazzina dove Bolle risiede Staffelli è stato prima bloccato dal portiere, poi investito accidentalmente dal taxi sul quale si trovava ancora Bolle.

Il tassista – probabilmente nel tentativo di accompagnare il ballerino fino all’ingresso del portone – è salito con le ruote anteriori sul marciapiede e di conseguenza sul piede dell’inviato di Antonio Ricci, che stava cercando di parlare con Bolle per consegnargli il tapiro. Un incidente che è costato non solo il trasferimento di Valerio Staffelli all’ospedale Gaetano Pini di Milano in ambulanza, ma anche l’intervento sul posto degli agenti.

La situazione ormai fuori controllo e gli animi decisamente accesi dei protagonisti della vicenda hanno reso necessario infatti l’intervento delle forze dell’ordine. Il tutto ripreso dall’occhio indiscreto delle telecamere di Striscia la Notizia in un servizio che sarà mandato in onda prossimamente su Canale 5 e che promette di far discutere.

Novella Toloni, ilgiornale.it