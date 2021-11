“Non poteva…”. La telefonata tra Wanda e China rivela cosa è successo

La storia infinita tra Wanda Nara e Mauro Icardi si arricchisce di nuovi dettagli. La coppia sembra essere ancora unita nonostante l’imprenditrice argentina continui a giocare a nascondino, evitando accuratamente di mostrarsi sui social in compagnia del marito. Icardi, per tutta risposta, è tornato a condividere su Instagram foto di famiglia in cui anche Wanda si mostra serena. Ma in Argentina tengono banco le nuove indiscrezioni sull’incontro, che Maurito avrebbe avuto in un albergo parigino con La China. Una serata nella quale i due si sarebbero baciati e che è stata raccontata, con dovizia di particolari, dalla modella argentina a Wanda.

Secondo quanto riferito dalla giornalista Paula Varela a Intrusos, Wanda e l’amante di Icardi avrebbero avuto un incontro telefonico privato, nel quale sarebbe emersa tutta la verità sul tradimento del calciatore del Psg. A fare il primo passo sarebbe stata Wanda Nara, che avrebbe contattato China Suarez per chiarire una volta per tutte quanto accaduto e l’attrice argentina avrebbe confermato il flirt. “E’ vero, ero con tuo marito – avrebbe detto la Suarez, come riporta il sito sudamericano Infobae – ma stai calma, perché non siamo arrivati a consumare perché Mauro non poteva”. Quella sera lo sportivo avrebbe avuto la febbre.



A confermare che l’incontro in un hotel di Parigi ci sarebbe stato realmente è stata la giornalista Yanina Latorre. La stessa che ha fornito tutte le notizie sulla crisi della coppia e che pochi giorni fa aveva affermato, che Maurito era andato a letto con la Suarez. Questa volta, però, le indiscrezioni arriverebbero direttamente da Icardi, che le avvrebbe riferito i dettagli: “Ha ammesso che è stato lui a prenotare la stanza in un importante hotel di Parigi, celando la sua identità, per incontrare China”. Icardi avrebbe assicurato di non aver fatto sesso con l’attrice nella stanza d’albergo della capitale francese, ma che si sarebbe trattenuto per alcune ore in sua compagnia: “China e Mauro hanno avuto solo un bacio appassionato dato che Icardi aveva alcune linee di febbre e non si sentiva bene”.



Maurito avrebbe poi lasciato l’albergo in compagnia del cognato, il marito di Zaira Nara, che lo avrebbe riaccompagnato a casa. Secondo la stampa argentina i dettagli della serata tra Icardi e China sarebbero stati rivelati dal calciatore anche ai compagni di squadra del Psg. Proprio dagli spogliatoi della formazione parigina sarebbero uscite le prime indiscrezioni, terminate sui giornali con le dichiarazioni delle due giornaliste argentine.

Novella Toloni, ilgiornale.it