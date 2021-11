Britney Spears, Donatella Versace mi disegna l’abito da sposa

Donatella Versace disegnerà l’abito da sposa di Britney Spears.

Lo ha annunciato la stessa popstar con un post su Instagram.

Nella foto Britney è in posa sdraiata con indosso un abito rosa in veli, ma precisa: “No, questo non è il mio abito da sposa! Donatella Versace lo sta realizzando per me in questo momento. Buonanotte gente!”. Non è la prima volta che la cantante parla di matrimonio. Il mese scorso su TikTok aveva chiesto consigli ai suoi fan compreso, chiedendo tra l’altro dove lei e il fidanzato Sam Asghari avrebbero dovuto sposarsi. La Spears ha anche rivelato come location per il fatidico sceglierà tra l’Italia, la Grecia e l’Australia.

ANSA