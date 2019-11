Rai2, stasera torna “Stasera tutto è possibile”

Stefano De Martino conduce, stasera, alle 21.20 su Rai2, la puntata finale di questa stagione di successo di “Stasera tutto è possibile”, il comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy che, in queste settimane, ha registrato ottimi ascolti, allungandosi anche di una puntata. Tema del nono e ultimo appuntamento sarà la Musica, con ospiti: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, Antonio Giuliani, Max Giusti, Fatima Trotta, Le Donatella, Benedetta Valanzano e Jenny De Nucci. Un’altra serata di festa all’Auditorium Rai di Napoli, senza vincitori né vinti, con tanto divertimento e risate assicurate. Tanti come sempre i giochi che si avvicenderanno nel corso della puntata, tra balli, canti, mimi, fino agli ormai celebri sketch nella mitica Stanza inclinata. Con loro sul palco la mascotte del programma, il Panda “animato” dal ballerino Egon Polzone. Stasera tutto è possibile tornerà poi con due puntate che faranno rivivere al pubblico il “meglio di” questa edizione.