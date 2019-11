Troppi ritardi ai concerti, i fan denunciano Madonna

Il Madame X Tour comincerebbe sempre con due ore di ritardo

Non è una novità che Madonna inizi i suoi concerti con ore di ritardo. Qualche anno fa fischiata dal pubblico per aver cominciato il concerto oltre 60 minuti dopo l’orario previsto, Lady Ciccone aveva insultato la folla dicendo a tutti di “chiudere il becco”. Con il “Madame X Tour” succede la stessa cosa: comincia sempre un paio d’ore dopo. Un fan si è arrabbiato e ha deciso di intraprendere un’azione legale.

La popstar ha sempre avuto il vizio di far aspettare il pubblico oltre misura. In un’occasione, le ore di ritardo erano state addirittura tre e Madonna si era giustificata ai fan dicendo: “Siete voi che venite troppo presto”. La cattiva abitudine è proseguita negli anni e il “Madame X Tour” inizierebbe abitualmente due ore dopo il previsto. I fan stanchi di aspettare hanno deciso di rivolgersi al tribunale. Secondo TMZ, in particolare, il fan Nate Hollander ha chiesto il rimborso del biglietto a Live Nation e, quando gli è stato negato, avrebbe intrapreso l’azione legale insieme a un gruppo di altre persone.



