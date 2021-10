Lapo Elkann ha detto sì! Nozze in gran segreto con l’ex pilota di rally Joana Lemos

Lo scapolo d’oro della famiglia Agnelli si è sposato il 7 ottobre in Portogallo, paese d’origine della moglie 48enne

Ha scelto il giorno del suo 44esimo compleanno per convolare a nozze. Lapo Elkann, scapolo d’oro della famiglia Agnelli, si è sposato il 7 ottobre in Portogallo, paese d’origine della moglie Joana Lemos. Una cerimonia riservatissima davanti a pochi intimi, secondo quanto riportato dal portale Whoopsee.it. Fidanzati da due anni, Lapo e Joana si sono conosciuti a una cena di beneficenza della Fondazione Laps, l’associazione impegnata nel sociale di cui lui è presidente e lei vicepresidente.

Aiutare gli altri non è l’unica passione in comune della coppia, sono infatti entrambi amanti dei motori. Joana, 48 anni e due figli da un precedente matrimonio, ha un passato come pilota rally, lui un legame familiare e imprenditoriale con le auto, tanto da fondare un’azienda – Garage Italia – che si occupa di restaurare vetture di lusso. Una nuova vita per Lapo, dopo anni di alti e bassi, tra storie tormentate ed eccessi finiti sui giornali scandalistici di tutto il mondo. Sono tante e bellissime le fidanzate che hanno preceduto la donna della sua vita, da Martina Stella a Shermine Shahrivar passando per Bianca Brandolini d’Adda.

Al settimanale Chi qualche tempo aveva commentato così le sue storie passate:

“La mia insicurezza mi ha portato ad avere tanti legami. Nel mio non stare bene con me stesso ho cercato conferme nelle donne per colmare un buco interiore. Sono grato a tutte, perché ciascuna di loro ha portato qualcosa nella mia vita”.

Diregiovani.it