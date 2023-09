Pinguini Tattici Nucleari, dopo il successo negli stadi il tour continua nei palasport nel 2024

I Pinguini Tattici Nucleari hanno terminato il tour estivo, che si è concluso sabato 9 settembre, alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) in una grande festa con 80mila persone.

Ora annunciano le nuove date che porteranno nei palazzetti “Fake News”, album uscito a dicembre e già certificato Triplo Platino. Il Non Perdiamoci Mica Di Vista\Fake News Indoor Tour – Palasport 2024 vedrà la band bergamasca sui palchi dei più importanti palasport italiani nella primavera del 2024.

Il messaggio della band

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato le date indoor del loro tour con un messaggio sui social: “Ieri a Campovolo abbiamo fatto la festa più grande della nostra vita: ben 80mila anime si sono unite a noi per l’ultimo concerto di questo grande tour. Un finale col botto in un tempio della musica, dove abbiamo toccato il cielo. Dentro ogni fine c’è però un nuovo inizio quindi ecco la notizia: il tour continua nei palasport! Chiaramente lo show non sarà uguale, a partire dalla scaletta e della ‘narrazione’, ma ne parleremo più avanti! Le prevendite saranno aperte da domani alle 10. Per ora vi basti sapere che ci becchiamo l’anno prossimo, non perdiamoci mica di vista!”.

Versione più intima

Continua così, in una versione più intima e confidenziale, il tour che quest’estate ha portato i Pinguini Tattici Nucleari a incontrare fan di ogni età, da nord a sud fino alle isole. Dopo la calorosa accoglienza che il pubblico ha riservato alla band, Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo decidono di tornare ad abbracciare il proprio pubblico nei palasport per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare.

Le date

Ecco le date in programma:

03 e 04 aprile – Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

08 e 09 aprile – Milano – Mediolanum Forum

16 e 17 aprile – Torino – PalaOlimpico di Torino

23 e 24 aprile – Pesaro – Vitrifrigo Arena

26 e 27 aprile – Bologna – Unipol Arena

29 e 30 aprile – Livorno – Modigliani Forum

02 e 03 maggio – Firenze – Mandela Forum

07 e 08 maggio – Roma – Palazzo dello Sport

20 e 21 maggio – Napoli – PalaPartenope

24 e 25 maggio – Bari – PalaFlorio

28 e 29 maggio – Messina – PalaRescifina