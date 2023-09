Il cast ufficiale della nuova edizione di “Ballando con le Stelle” si va via via delineando. E’ infatti in arrivo una conduttrice che da anni entra nelle case degli italiani e che attualmente è impegnata nell’avventura di “Citofonare Raidue”: si tratta di Paola Perego che si aggiunge alle presenze femminili già annunciate, Simona Ventura, Rosanna Lambertucci e Carlotta Mantovan.

L’appuntamento con Ballando è per sabato 21 ottobre su Rai 1.