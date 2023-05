Film stasera in TV da non perdere giovedì 11 maggio 2023

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Hancock, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Will Smith e Charlize Theron in un film supereroistico. Un uomo con superpoteri irascibile e incompreso cerca di reintrodursi nella società.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Alla vita, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Riccardo Scamarcio nell’opera prima di Stephane Freiss. Una giovane ebrea ortodossa incontra un uomo con cui ribellarsi alle sue tradizioni.

Into the storm, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Una cittadina americana viene flagellata da più tornado nel giro di poche ore.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Mi rifaccio vivo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Neri Marcorè, Vanessa Incontrada ed Emilio Solfrizzi in una commedia surreale di Sergio Rubini.

LOL – Pazza del mio migliore amico, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Miley Cyrus e Demi Moore in una commedia. Una figlia e una madre dal rapporto difficile si uniscono per aiutare la prima a conquistare un ragazzo.

Il diario di Bridget Jones, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Reneé Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant in una commedia romantica ormai diventata cult.

The Blues Brothers, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

John Belushi e Dan Aykroyd in una commedia cult. Due fratelli musicisti devono salvare l’orfanotrofio in cui sono nati.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Le crociate, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Orlando Bloom ed Eva Green in questo racconto epico firmato da Ridley Scott.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Il delitto perfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Sofisticato thriller diretto da Alfred Hitchcock, con Grace Kelly.

American Night, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Emile Hirsch e Jonathan Rhys Meyers in un thriller di Alessio Della Valle. Dopo un furto, le strade di un boss e di un mercante d’arte si incrociano.

The paperboy, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Nicole Kidman, Matthew McConaughey e Zac Efron in un thriller. Due giornalisti tentano di far riaprire un processo che ha portato all’arresto di un innocente.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Juventus-Siviglia, ore 21:00 su Rai 1

Gara di andata delle semifinali di Europa League tra la Juve e la squadra spagnola.

Eurovision Song Contest 2023, ore 21:00 su Rai 2

La fase finale dell’Eurovision Song Contest 2023, a cui partecipa anche il vincitore di Sanremo, Marco Mengoni.

Bentornato papà, ore 21:20 su Rai 3

Donatella Finocchiaro in un film familiare. Un drammatico evento costringe una famiglia a trovare nuovi equilibri.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Quasi amici, ore 21:40 su Canale 5

Film francese ormai famosissimo con Omar Sy. Un disabile e un ex carcerato stringono una strana ma solida amicizia.

Back To School, ore 21:20 su Italia 1

Programma televisivo in cui alcuni vip tornano tra i banchi di scuola per testare la loro preparazione.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Roma-Bayer Leverkusen, ore 21:00 su TV8

Gara di andata delle semifinali di Europa League tra la Roma e i tedeschi.

Il branco – L’omicidio di Desiree Piovanelli, ore 21:25 su Nove

Documentario d’approfondimento sul brutale omicidio di Desiree Piovanelli.