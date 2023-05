Addio a Enrico Oldoini, maestro della commedia all’italiana e creatore di Don Matteo

Durante la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2023 Carlo Conti ha dovuto fare un triste annuncio. Dopo la scomparsa di Alessandro D’Alatri pochi giorni fa, un altro artista del grande e piccolo schermo se ne è andato. Aveva 77 anni Enrico Oldoini, regista e sceneggiatore italiano nato a La Spezia che ha lavorato con Carlo Verdone, Nanni Loy, Alberto Lattuada e altri artisti del cinema per poi dedicarsi prevalentemente alla televisione negli anni ’90. Il suo debutto sul piccolo schermo è la fiction Dio vede e provvede a cui è seguita poi Nuda proprietà vendesi e nel 1998 il successo Don Matteo.

Ancora sono poco chiare le cause della sua morte, ma Oldoini verrà sempre ricordato come una figura importante e influente della commedia all’italiana tra gli anni 80 e gli anni 90. Tra i suoi lavori basta pensare a Yuppies, Bellifreschi, Vacanze di Natale che hanno regalato tante risate al pubblico e alla critica del tempo. La sua carriera ha poi trovato una certa stabilità in televisione con alcune fiction RAI di successo, ma uno dei suoi grandi traguardi è stato sicuramente Don Matteo che ha creato da zero con Terrence Hill protagonista fino a oggi.

Autore di cult come Borotalco di Verdone, Oldoini in queste ore è ricordato da colleghi e amici che hanno imparato molto da lui e conserveranno per sempre i suoi insegnamenti e la sua allegria. “Ciao amico, ti ho voluto bene”, ha scritto Christian De Sica su Instagram postando una foto in compagnia dell’artista scomparso. Come ha sottolineato ieri Enrico Vanzina, “far ridere è una funzione sociale” e come ha fatto lui con il padre Steno e il fratello Carlo, anche Enrico Oldoini ha dato il suo contributo per dare un po’ di leggerezza agli italiani con i suoi film e le sue serie tv.